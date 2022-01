Os ganhos do Goldman foram afetados por negociações ruins e despesas altas; O estoque vacila

18 de janeiro (Reuters) – Ações do Goldman Sachs Group (GS.N) Ele caiu até 8% na terça-feira, depois que o primeiro banco de investimento de Wall Street perdeu sua previsão de lucro trimestral, devido a fracos retornos comerciais e despesas crescentes.

Uma queda nas ações colocou o Goldman Sachs a caminho de sua pior oferta de um dia desde junho de 2020, perdendo sua avaliação de mercado em quase US$ 10 bilhões desde o fechamento de sexta-feira, embora tenha se recuperado para uma queda de 6,5% perto do fechamento.

Os lucros do quarto trimestre dos bancos foram atingidos por menores volumes de negociação, já que o Federal Reserve diminuiu o ritmo de suas compras de ativos após 18 meses injetando liquidez nos mercados de capitais para amortecer o impacto da pandemia de COVID-19.

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

A intervenção do Fed impulsionou a atividade comercial à medida que os clientes compraram e venderam mais ações e títulos e reposicionaram suas carteiras para se adequarem ao ambiente econômico em mudança. Mas os ganhos do quarto trimestre de grandes bancos americanos mostraram que o mercado está voltando a níveis mais normais. Consulte Mais informação

Com foco no mercado de capitais, o Goldman Sachs tem sido um dos principais beneficiários da volatilidade do mercado desde março de 2020, permitindo que traders de renda fixa e ações usufruíssem de seu melhor período desde a crise financeira de 2007-2009.

No entanto, a receita dos mercados globais caiu 7% no quarto trimestre para quase US$ 4 bilhões, devido a quedas nas receitas de negociação de ações e renda fixa em comparação com um ano atrás.

“O Goldman Sachs teve um ano recorde impressionante, mas atingiu um quarto”, disse David Hendler, analista da Viola Risk Advisors.

Desde que assumiu o lugar de Lloyd Blankfein em 2018, o CEO do Goldman, David Solomon, procurou diversificar a receita do banco com o objetivo de se concentrar mais em fluxos de receita previsíveis, como bancos de varejo, gestão de patrimônio e ativos. A estratégia visa reduzir a dependência do banco em negócios imprevisíveis focados no mercado de capitais.

No entanto, a divisão de mercados globais do banco, que inclui seus negócios, ainda respondeu por mais de um terço de sua receita no ano passado.

Além da desaceleração das negociações, o Goldman Sachs também foi prejudicado por um aumento de 23% nas despesas operacionais, refletindo principalmente maiores custos de remuneração e benefícios.

A inflação salarial apertou os lucros dos bancos, pois os principais bancos de Wall Street aumentaram os salários dos banqueiros juniores, em particular, no ano passado para atrair e reter os melhores talentos.

Chris Kotofsky, analista da Oppenheimer, expressou surpresa que o índice de remuneração do Goldman, que mede a proporção da receita do banco destinada ao pagamento de funcionários, aumentou durante o trimestre.

O logotipo do Goldman Sachs aparece no pregão da Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) na cidade de Nova York, Nova York, EUA, 17 de novembro de 2021. REUTERS/Andrew Kelly

“Esta é a primeira vez que cobrimos ações, pois a proporção aumentou de três quartos para quatro quartos”, disse ele.

O Goldman Sachs sempre foi um dos bancos mais bem pagos.

“Nossa filosofia continua sendo pagar por desempenho e estamos comprometidos em recompensar os melhores talentos em um ambiente de negócios competitivo”, disse o diretor financeiro Dennis Coleman a analistas em uma teleconferência.

Para o ano como um todo, o índice de remuneração do Goldman foi 200 pontos base 30% menor do que no ano anterior.

Na semana passada, executivos seniores do JPMorgan Chase (JPM.N)O maior banco do país registrou um aumento semelhante nas despesas no último trimestre e viu suas ações caírem 6%. Consulte Mais informação

Dor comercial

Assim como seus rivais, a desaceleração das negociações do Goldman Sachs ofuscou um salto de 45% na receita de bancos de investimento para US$ 3,8 bilhões, já que os principais fabricantes de chuva aumentaram as taxas recordes de consultoria em algumas das maiores fusões e ofertas públicas iniciais.

Solomon disse a analistas que o pipeline de banco de investimento do banco permaneceu forte à medida que 2022 se aproxima.

Solomon reconheceu que o ano passado foi excepcional em termos de atividade de negociação de clientes, mas disse que espera mais volatilidade do mercado do que o normal em 2022.

“Os níveis de atividade, dado que vivemos em um ambiente macro muito incomum, permanecerão razoáveis ​​neste ano”, disse ele a analistas. “Ainda há muita volatilidade em torno da epidemia.”

Executivos disseram que o banco espera manter os ganhos de participação de mercado obtidos por seus negócios, mesmo que o ambiente de mercado volte ao normal.

O lucro do Goldman Sachs caiu para US$ 3,8 bilhões no trimestre, para US$ 4,4 bilhões um ano atrás.

O lucro por ação caiu para US$ 10,81, de US$ 12,08 um ano antes. Analistas, em média, esperavam lucro de US$ 11,76 por ação, segundo dados da Refinitiv.

Registre-se agora para obter acesso ilimitado e gratuito ao Reuters.com Registro

Reportagem adicional de Nikit Nishant em Bangalore e Matt Skovham em Nova York. Escrito por Anirban Sen e Matt Skovam; Edição por Aaron Coeur e Nick Szyminski

Nossos critérios: Princípios de Confiança da Thomson Reuters.