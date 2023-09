Os futuros de ações pouco mudaram antes dos principais dados de inflação: atualizações ao vivo

Os futuros de ações pouco mudaram na noite de domingo, enquanto os investidores aguardavam um lote de dados econômicos na próxima semana e lucros de duas grandes empresas de tecnologia.

Os futuros vinculados ao Dow Jones Industrial Average subiram 9 pontos, ou 0,01%. Os futuros do S&P 500 e do Nasdaq 100 subiram 0,02% e 0,07%, respectivamente.

As ações na sexta-feira terminaram a semana em baixa e em alta. O Dow Jones subiu 75,86 pontos, ou 0,22%, para fechar em 34.576,59, enquanto o Standard & Poor’s subiu 0,14%, quebrando uma seqüência de três dias de derrotas e fechando em 4.457,49. O Nasdaq Composite ganhou 0,09% e fechou em 13.761,53. No entanto, todos os três índices registraram uma semana de perdas. Esta foi a primeira semana negativa em três semanas para o S&P e NASDAQ.

Os investidores estão ansiosos pelos principais dados de inflação na próxima semana, depois de uma série de dados económicos mais fortes do que o esperado na semana passada terem renovado os receios de que a Reserva Federal possa aumentar as taxas de juro mais do que o esperado anteriormente. Os comerciantes esperam uma chance de 4 em 10 de um aumento em novembro, após uma pausa esperada em setembro, de acordo com Ferramenta de monitoramento do Federal Reserve do CME Group.

“No geral, o mercado procurará uma direção em meio à recente volatilidade e à preocupação de que a economia desacelere nos próximos trimestres”, disse Yong-Yu Ma, estrategista-chefe de investimentos da BMO Wealth Management, à CNBC.

Quarta e quinta-feira fornecem as leituras mais recentes do IPC e do Índice de Preços ao Produtor, respectivamente. Os investidores esperam leituras mais baixas, embora se espere que ambos subam devido às pressões nos custos de energia.

“Tanto os relatórios de inflação do IPC como do IPP irão destacar a importância do preço do petróleo, que empurrou para o limite superior do seu intervalo comercial de um ano”, disse Ma. “Um rompimento do WTI acima de US$ 90 por barril começará a levantar preocupações sobre futuras pressões sobre os preços na economia.”

Os dados das vendas no varejo também são esperados na quinta-feira, e a Pesquisa de Confiança do Consumidor da Universidade de Michigan será divulgada na sexta-feira, o que deve fornecer uma visão sobre como os bons gastos podem se manter durante o resto do ano.

Em outros lugares, os investidores também estão recebendo atualizações financeiras de dois grandes gigantes da tecnologia: Oracle na segunda-feira e Adobe na quinta-feira.

A Apple também realizará seu evento de produtos na terça-feira, apelidado de “Wonderlust”, durante o qual se espera que a empresa revele o iPhone 15.

A Apple saiu de uma semana de queda e caiu abaixo de sua média móvel de 50 dias após relatos de que a China planeja expandir as proibições ao uso de iPhones em agências governamentais e empresas estatais. Isto levantou preocupações entre os investidores de que as maiores ações do Standard & Poor’s 500 poderiam entrar em colapso.