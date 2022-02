Os futuros da Dow caíram 450 pontos, com os comerciantes avaliando os efeitos das sanções russas

Os futuros de ações dos EUA caíram nas negociações da madrugada de domingo, com os investidores cada vez mais preocupados com as consequências econômicas da luta entre a Rússia e a Ucrânia.

Os futuros da Dow caíram 450 pontos. Os futuros do S&P 500 caíram 2,3% e os futuros do Nasdaq 100 perderam 2,7%.

As ações dos EUA e globais tiveram negociações agitadas na semana passada, à medida que as tensões geopolíticas aumentaram entre a Rússia e a Ucrânia. Quinta-feira de manhã cedo, hora local, Moscou lançou ação militar na Ucrânia.

Ao longo do fim de semana, o avanço russo na Ucrânia continuou. Veículos militares russos entraram em Kharkiv, a segunda maior cidade da Ucrânia, com notícias de combates e moradores alertados para ficarem em abrigos.

Presidente russo Vladimir Putin Ele colocou as forças de dissuasão nuclear de seu país em alerta máximo no domingo Em meio a uma crescente reação global contra a invasão. O Ministério da Defesa da Ucrânia disse que representantes da Ucrânia e da Rússia concordaram em se encontrar na fronteira Ucrânia-Bielorrússia “sem pré-condições”.

Petróleo intermediário do oeste do Texas dos EUA O futuro subiu mais de 4% para cerca de US$ 95,60 o barril no domingo. O Contratos futuros de petróleo Brent para o mês de abril O contrato também subiu 4%, para perto de US$ 102 o barril.

Na semana passada, o presidente Joe Biden respondeu ao ataque anunciando várias rodadas de sanções aos bancos russos e à dívida soberana do país, e a Putin e ao ministro das Relações Exteriores Sergei Lavrov.

Os Estados Unidos, aliados europeus e o Canadá concordaram no sábado em remover os principais bancos russos do sistema de mensagens interbancárias Swift.

“Alguns bancos russos foram removidos do sistema SWIFT (Energy Transaction Isento) e o acesso do Banco Central da Rússia às suas reservas cambiais mantidas no Ocidente foi congelado, aumentando claramente o risco da cauda econômica”, disse Denis Debuchyre, da Pesquisa 22V.

No entanto, ele acredita que a Rússia ainda pode vender petróleo e pode haver “buracos circulares” em ativos russos congelados, o que “pode ​​limitar o desastre nos mercados por alguns dias”.

O rublo russo deve cair pelo menos 19%, com os bancos oferecendo cerca de 100 rublos por dólar, segundo a Reuters. Sexta-feira fechou em 84 rublos por dólar.

“Os comerciantes estarão atentos a quaisquer sinais de resolução da crise russa (uma paz negociada ou sinais de uma vitória de curto prazo para ambos os lados) ou indicações de que as tensões podem aumentar, aumentando a possibilidade de uma guerra mundial envolvendo membros da Otan”, disse ele. . Jim Poulsen, estrategista-chefe de investimentos do Leuthold Group. “Com a disseminação de notícias apoiando qualquer uma das hipóteses, espere que o movimento diário do mercado de ações permaneça instável.”

Apesar da volatilidade do mercado, o índice Dow Jones O melhor dia desde novembro de 2020 é sexta-feira.

Na semana passada, o Dow teve sua terceira semana de perdas. O S&P 500 e o Nasdaq encerraram a semana com alta de 0,8% e 1,1%, respectivamente.

O Nasdaq Composite ainda está corrigindo, cerca de 15% do seu fechamento recorde. O Dow e o S&P 500 estão fora da zona de correção.

O presidente do Federal Reserve, Jerome Powell, testemunhará perante o Congresso duas vezes na próxima semana e será observado de perto para qualquer indicação de que eventos geopolíticos possam afetar a alta de juros do Fed.

Os investidores também receberão uma atualização sobre o Departamento do Trabalho no final da semana, já que o relatório de empregos de fevereiro é esperado na sexta-feira. em janeiro, 467.000 folhas de pagamento adicionadas.