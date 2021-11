Os fãs de Hawkeye da Marvel notaram uma grande falha na continuidade dos Vingadores no Episódio 1

Hawkeye Marvel Voltando o relógio para a cena de abertura do Episódio 1, revela que Kate Bishop de Hailee Steinfeld faz parte do MCU desde 2012 Vingadores. Na primeira sequência, vemos uma jovem Kate na casa de sua família em Nova York, que estava no meio da batalha por Nova York do primeiro filme MCU. A cena dura alguns minutos, nos mostrando sua visão deste evento de mudança de vida como personagem e o MCU em geral, mas então uma de suas maiores cenas comete um erro fatal na continuidade.

Vamos primeiro pensar em voltar Vingadores No filme, um dos maiores ganhos do filme é a revelação da Torre Stark no centro de Nova York. Como os fãs sabem, S, T, R e K caem durante a batalha com Loki, revelando apenas a letra “A” na torre e, eventualmente, estabelecendo a Torre dos Vingadores como um local importante no MCU. Se você se lembrar do momento em que as letras na torre Stark começaram a cair, então tudo começa com a letra K, que voa para o chão depois que Loki a detona com sua varinha. Mas em Hawkeye, vemos uma imagem de Kate Bishop olhando para a Torre Stark no rescaldo do ataque, com A e K intactos. Tudo já foi notado antes Usuário do Reddit / u / Tajul92Quem fez a foto abaixo que vocês podem ver.

(Foto: Marvel)

Honestamente, isso não é uma xícara de café em uma bagunça do estilo de Game of Thrones, mas dado que a letra “K” em STARK é a primeira letra a cair, é surpreendente que eles perderiam isso, especialmente com Quão precisa é a reconstrução da sequência de perspectivas alternativas (que você pode ver clicando aqui).

“Tudo foi feito em uma forma totalmente nova, e era totalmente novo no showroom, exceto por um momento em que Jeremy pulou do prédio [used]O diretor Reece Thomas disse enrolar Sobre recriar a cena. “Mas também tínhamos que filmar do outro lado. Então, recriamos o salto duplo também. Tive essa grande oportunidade de ver os diários do ‘Avengers’ original, o que foi bem legal.”

Os primeiros dois episódios de gancho Eles estão agora em streaming no Disney +. Novos episódios chegam na quarta-feira.