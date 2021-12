Os EUA planejam mais restrições de viagens, com a Omicron ameaçada

O CDC não quis comentar.

Falando com Erin Burnett da CNN na terça-feira, o cirurgião-geral dos EUA Vivek Murthy disse que as restrições de viagens “não impedirão permanentemente qualquer variante”. Mas ele disse que eles poderiam ajudar a ganhar tempo para “vacinar mais pessoas e aprender mais sobre a alternativa”. [and] Trabalhar para fortalecer ainda mais as medidas de segurança em viagens, incluindo testes. “

“O CDC está considerando uma série de medidas – no momento, eles não tomaram uma decisão completa sobre o que implementar”, continuou Murthy. “Mas acho que algumas das medidas que você está examinando terão um grande impacto em nossa capacidade de detectar o vírus antes que ele chegue aqui.”

No início deste mês, a administração e o CDC estipularam que os viajantes para os Estados Unidos devem apresentar evidências de vacinação, bem como evidências de um teste Covid-19 negativo feito três dias antes do embarque, substituindo as medidas de quarentena que existiam anteriormente. Os americanos não vacinados que desejam retornar aos Estados Unidos estão sujeitos a requisitos de testes mais rígidos, um dia após sua partida e novamente após sua chegada.

Na terça-feira, Jeffrey Zentes, o coordenador de resposta ao coronavírus da Casa Branca, disse repórteres Juntas, várias agências de saúde estão avaliando dados sobre a variante Omicron, particularmente sua transmissibilidade e gravidade, bem como quanta proteção as vacinas atuais oferecem contra ela, antes de tomar qualquer medida para alterar os requisitos de viagem.

O governo Biden já proibiu viagens da África do Sul, que primeiro informou sobre a nova alternativa, bem como dos vizinhos Botswana, Namíbia, Zimbábue, Lesoto, Eswatini, Malawi e Moçambique. Mas havia indícios de que a alternativa Você pode ter crescido na Europa, o que levanta dúvidas sobre se os Estados Unidos fecharão novamente os voos da Europa, poucas semanas depois de retirá-los.

Oficial da indústria de aviação dos EUA Ele disse anteriormente ao POLITICO Que as transportadoras tenham meios de coletar informações sobre os passageiros, incluindo o status da vacina, em vigor desde janeiro para testes antes da decolagem. O CDC não usa necessariamente essas informações – nome legal, data de nascimento, endereço de e-mail, número de telefone, destino da viagem, comprovante de vacinação que pode estar vinculado a um governo ou agência de saúde pública, conforme exigido por Reabertura em 8 de novembro – A menos que seja, disse o funcionário do setor.

Mas alguns especialistas apontaram que essas medidas não são suficientes e pediram padrões nacionais.

“Parece-me que, quase dois anos após o início da crise global, que os Centros dos EUA para Controle e Prevenção de Doenças estão agora apenas fazendo algumas ligações para considerar opções de proteção aos viajantes americanos é decepcionante”, disse Rick Bright, CEO do Institute for Prevenção e Controle de Doenças. A Comissão de Epidemiologia e Biomédica da Fundação Rockefeller é ex-diretora da Autoridade de Pesquisa e Desenvolvimento Avançada do POLITICO em resposta aos movimentos recentes do governo.

“Isso provavelmente levará a outra reação repentina que é mal planejada e executada. Eles têm infraestrutura para testes rápidos? Os viajantes poderão cumprir a política obrigatória gratuitamente ou precisarão pagar US $ 25 a US $ 50 por teste e usar um serviço complexo pelo qual os viajantes internacionais agora são cobrados? ”, disse ele em um comunicado. “É hora (do jeito) de levar a sério o fim desta pandemia.”

David Lim contribuiu para este relatório.