Os Estados Unidos recuperam seu assento no Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, 3 anos após deixá-lo

No sistema de votação para vagas abertas no Conselho de Direitos Humanos, as listas de candidatos são divididas em cinco regiões geográficas, e qualquer membro da Assembleia Geral tem o direito de se candidatar, exceto aqueles que completaram dois mandatos consecutivos no Conselho. Votação por escrutínio secreto. Uma maioria simples de 97 votos é necessária para vencer. Nos casos em que o número de candidatos ultrapasse o número de cadeiras abertas, ganha aquele com o maior número de votos.

Mas neste ano, o número de candidatos de cada região igualou o número de cadeiras abertas para aquela região, o que significa que nenhuma das cadeiras foi contestada. Grupos de direitos humanos fora das Nações Unidas descreveram essa parte do problema.

“A falta de competição na votação do Conselho de Direitos Humanos deste ano torna a palavra ‘eleição’ irônica”, afirmou. Louis CharbonneauO diretor da Human Rights Watch das Nações Unidas disse em um comunicado antes da votação. “A eleição de graves violadores dos direitos humanos, como Camarões, Eritreia e os Emirados Árabes Unidos, envia um sinal chocante de que os Estados membros da ONU não levam a sério a missão principal do conselho de proteger os direitos humanos.”

Outros membros recém-eleitos ou reeleitos incluem Gâmbia, Benin e Somália do Grupo Africano; Catar, Cazaquistão, Índia e Malásia fazem parte do grupo asiático. Argentina e Paraguai são do Grupo Latino-Americano e Caribenho; Luxemburgo e Finlândia pertencem ao grupo ocidental; Lituânia e Montenegro são do grupo do Leste Europeu.

