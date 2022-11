Os Estados Unidos impõem sanções a empresas envolvidas na produção e transferência de drones iranianos para a Rússia

Washington

CNN

–



Na terça-feira, o Departamento do Tesouro dos EUA revelou sanções adicionais às entidades envolvidas no Produção e transporte de drones iranianos para Rússia.

As sanções visam várias empresas relacionadas à aviação e dois indivíduos – Abbas Juma e Tigran Khristoforovich Serapionov – que facilitaram “a aquisição de drones pelo Russian Wagner Group do Irã”, segundo o ministério.

“Como deixamos claro várias vezes, os Estados Unidos estão determinados a punir as pessoas e empresas, não importa onde estejam, que apóiam a invasão não provocada da Rússia na Ucrânia”, disse a secretária do Tesouro, Janet Yellen, em comunicado.

“A ação de hoje expõe e responsabiliza as empresas e indivíduos que permitiram que a Rússia usasse drones de fabricação iraniana para brutalizar civis ucranianos. Isso faz parte de nosso esforço maior para interromper o esforço de guerra da Rússia e negar o equipamento necessário por meio de sanções e controles de exportação. ”

No mês passado, os Estados Unidos impuseram sanções a uma companhia aérea por seu envolvimento no envio de drones iranianos para a Rússia. Esses drones têm Ela desempenhou um papel importante no conflito na Ucrânia desde que a Rússia lançou sua invasão no final de fevereiro. Eles são capazes de circular por algum tempo em uma área que foi identificada como um alvo em potencial e atacar apenas assim que identificarem um recurso inimigo.

A Rússia lançou uma série de ataques com drones na Ucrânia nas últimas semanas, atingindo infraestrutura civil vital e semeando o terror em cidades ucranianas longe da linha de frente da guerra.

Enquanto as autoridades iranianas negaram por meses o fornecimento de armas à Rússia para uso na Ucrânia, o governo iraniano aprovado este mês Enviar um número limitado de drones para a Rússia nos meses que antecederam a invasão da Ucrânia.

Alguns países ocidentais acusaram o Irã de ajudar a guerra na Ucrânia, fornecendo à Rússia drones e mísseis. A parte do míssil está completamente errada. “A parte sobre drones está correta, fornecemos um número limitado de drones para a Rússia nos meses anteriores ao início da guerra na Ucrânia”, disse o ministro das Relações Exteriores do Irã, Hossein Amirabadollahian, a repórteres em Teerã.

Autoridades de um país ocidental que monitora de perto o programa de armas do Irã também disseram à CNN no início deste mês que o Irã está se preparando para enviar mais drones de ataque, juntamente com mísseis balísticos superfície-superfície de curto alcance, para a Rússia para uso em seu esforço de guerra.