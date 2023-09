Os Estados Unidos dizem que interromperam os carregamentos ilícitos de petróleo da Guarda Revolucionária do Irão e apreenderam petróleo contrabandeado

HOUSTON (Reuters) – Os Estados Unidos revelaram nesta sexta-feira que em abril interromperam um carregamento de milhões de dólares de petróleo bruto enviado pela Guarda Revolucionária do Irã, apreendendo mais de 980 mil barris de petróleo contrabandeado, em violação às sanções dos EUA. .

Em abril, a Reuters informou que os Estados Unidos apreenderam as mercadorias a bordo do Suez Rajan, que transportava petróleo iraniano no mar. O comunicado dos EUA na sexta-feira confirmou e explicou os detalhes da história, citando fontes.

O Departamento de Justiça dos EUA disse num comunicado que foi a primeira vez que reconheceu o seu papel na “venda e transferência ilícita de petróleo iraniano”, em violação das sanções contra o Irão. O acordo de confissão entre as duas partes foi anunciado esta semana.

O navio foi descarregado no mês passado, após uma espera de dois meses e meio na costa do Texas para descarregar.

A Suez Rajan Ltd. se declarou culpada em abril e foi condenada a três anos de liberdade condicional e a uma multa de aproximadamente US$ 2,5 milhões, de acordo com documentos legais.

O Departamento de Justiça acrescentou que a Empire Navigation, operadora do navio que transporta a carga contrabandeada, concordou em cooperar e transportar petróleo iraniano para os Estados Unidos, classificando-a como a primeira ação criminal para tal venda em violação das sanções.

A Empire Navigation, que também incorreu em despesas significativas associadas à viagem do navio aos Estados Unidos, não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Esta é uma mensagem para todos os contrabandistas iranianos de que existe uma saída para a multidão, disse Mark Wallace, CEO do grupo de defesa dos EUA, United Against Nuclear Iran, que utiliza imagens de satélite para rastrear o movimento dos petroleiros. Retirado do petróleo de outro petroleiro.

Wallace acrescentou que a cooperação da Empire Navigation com as autoridades dos EUA deve ser elogiada.

O Departamento de Justiça disse que os participantes tentaram ocultar a origem do petróleo usando transferências entre navios, relatórios falsos do sistema de identificação automática, documentos falsificados e outros meios, acrescentando que o afretador do navio usou o sistema financeiro dos EUA para facilitar o transporte. do óleo. Petróleo iraniano.

O contrabando está agora sujeito a um processo de confisco civil no Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Columbia, de acordo com o Departamento de Justiça.

O DOJ acrescentou que a queixa de confisco alega que o petróleo a bordo do navio está sujeito a confisco com base nas leis de terrorismo e lavagem de dinheiro. Os fundos que foram confiscados com sucesso devido à associação com um Estado patrocinador do terrorismo podem ser direcionados, no todo ou em parte, para o Fundo para Vítimas do Terrorismo, patrocinado pelos EUA.

Suez Rajan Ltd. concordou em renunciar a todos os interesses na remessa e a renunciar a todos os recursos, de acordo com os documentos legais.

(Reportagem de Susan Heavy em Washington, D.C., Aarathi Somasekhar em Houston e Jonathan Saul em Londres; Reportagem de Mohamed para The Arab Bulletin) Edição de David Gregorio

Nossos padrões: Princípios de confiança da Thomson Reuters.