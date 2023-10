Os escritores de ‘Drew Barrymore Show’ se recusam a retornar ao talk show – The Hollywood Reporter

O show de Drew Barrymore

O show de Drew Barrymore Ela está mais uma vez se preparando para seu retorno – embora três escritores do WGA tenham optado por não retornar ao antigo trabalho.

Barrymore se viu em apuros no mês passado, quando anunciou que seu talk show diurno começaria sua quarta temporada pela primeira vez sem seus escritores incríveis. Uma semana depois, enfrentando reação negativa e o cancelamento de pelo menos alguns convidados horrorizados, Barrymore revelou que reverteria o curso, pausando o retorno do programa até o fim da greve da WGA.

Mas com o fim da greve da WGA, o programa está programado para retornar em 16 de outubro, e os escritores – Chelsea White, Christina Kennon e Liz Coe – recusaram uma oferta para retornar com ele, segundo fontes. A produção agora está entrevistando novos escritores e será compatível com a guilda.

Quanto a White, Kinon e Koe, os três foram vocais e vocais em seu protesto durante o retorno inicial do programa à produção em meados de setembro. O trio, que compartilha o título de redator principal e está na série desde a primeira temporada, pode ser visto fazendo piquete do lado de fora taxaEstúdio de Manhattan por dias, com cartazes dizendo: “Buzine se você [love] “Sindicato Trabalhista” ou “Drew News: Greves”.

Eles disseram que 11 de setembro foi o primeiro dia em que o programa voltou à produção THR Eles descobriram isso taxa Não mais do chefe ou dos colegas, mas por meio de brindes de fãs postados nas redes sociais. “É decepcionante saber que o programa está voltando porque envia a mensagem de que os redatores sindicais não têm valor”, disse White. THR Aquela manhã. “Eu entendo que todos têm que fazer o que acham que é melhor para eles. Para mim e para os escritores do WGA no programa, é importante defendermos nosso sindicato. Merecemos um contrato justo, por isso estamos aqui hoje “, acrescentou Kennon.

Quando questionados na época se planejavam voltar ao show assim que a greve fosse resolvida, White simplesmente disse: “Provavelmente sem comentários”.

Embora tenha sido controversa, a decisão inicial de Barrymore de retornar sem sua equipe de redatores não violou as regras do SAG-AFTRA. Como afirmou na época um representante da SAG-AFTRA: “O show de Drew Barrymore É produzido ao abrigo do Código da Rede de Televisão e é um contrato separado que não foi celebrado. É um ato permitido e o papel de Drew como administrador não viola as regras de greve existentes. No entanto, Barrymore defendeu preventivamente a decisão de trazer seu programa de volta em uma postagem infame nas redes sociais de 10 de setembro, tornando-a um alvo imediato.

“Esta escolha é minha”, escreveu ela na época, lembrando às suas legiões de fãs que fez uma escolha muito diferente em maio, quando deixou suas funções de apresentadora no MTV Movie and TV Awards em solidariedade ao WGA. . Barrymore acabou ganhando o prêmio de Melhor Apresentador naquela noite, fazendo um discurso de aceitação pré-gravado no qual ela citou os nomes de White, Kennon e Coe, a quem ela chamou de “nossos incríveis, incríveis escritores”. “Isso é definitivamente para eles e para todos que fazem esse show”, acrescentou ela. (Todos os três também receberam duas indicações ao Emmy por suas contribuições como escritores para o programa.)

No entanto, após o aumento da reação negativa, Barrymore atualizou os fãs em 17 de setembro: “Eu ouvi todos e estou tomando a decisão de pausar a estreia da série até o fim da greve”, acrescentando: “Não tenho palavras para dizer. ” Minhas mais profundas desculpas a qualquer pessoa que tenha magoado e, claro, à nossa incrível equipe que trabalhou no programa e fez dele o que é hoje.

Um porta-voz do programa, junto com White, Kennon e Coy, se recusou a comentar esta história.