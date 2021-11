Os dispositivos no Hubble estão em modo de segurança; A NASA está tentando entender por que

na segunda-feira, NASA anunciou Os instrumentos científicos do Telescópio Espacial Hubble estão em um desligamento prolongado após o surgimento de problemas no final de outubro. Os problemas surgiram quando a falha nas comunicações internas fez com que os instrumentos científicos mudassem para o modo de segurança duas vezes em um período de dois dias. Tudo fora dos instrumentos está se comportando normalmente, então o telescópio não está em perigo.

No início deste ano, Hubble gastou Período prolongado em modo de segurança Devido a problemas com a fonte de alimentação que alimenta o computador de carga principal. Como a fonte de alimentação afetava uma variedade de dispositivos, os problemas eram difíceis de diagnosticar.

Nesse caso, as questões parecem mais simples, pelo menos superficialmente. O conjunto de instrumentos do Hubble usa um sinal de sincronização interno para garantir que tudo esteja sendo gravado ao mesmo tempo, permitindo que os dispositivos respondam aos comandos na ordem correta. Em 23 de outubro, um desses sinalizadores de sincronização falhou ao registrar, fazendo com que todos os dispositivos científicos entrassem no modo de segurança. Uma simples reinicialização da ferramenta fez tudo funcionar novamente.

Mas em 25 de outubro, instrumentos científicos registraram a perda de vários sinais de sincronização e todos eles voltaram ao modo de segurança. Dada a natureza recorrente e crescente do problema, a NASA deixou os instrumentos naquele estado desde então.

A NASA diz que seus engenheiros estão avaliando o comportamento dos instrumentos e verificando a configuração dos instrumentos do Hubble para ver o que pode estar causando o problema. Esta informação é usada para planejar procedimentos de teste que permitem à NASA restringir os perpetradores e encontrar uma solução.