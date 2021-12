Os dinossauros da Horizon Forbidden West são apropriadamente épicos em novas filmagens

captura de tela : Game Awards / Sony / Kotaku

Jogos de guerrilha ofereceram mais Horizonte proibido oeste– Quem não tem endereço criminal Horizon One Dawn ou horizonte zero crepúsculo—No The Game Awards hoje à noite. dê uma olhada:

Caso você tenha dormido desde a primeira vez que os dinossauros caminharam sobre a Terra, Horizonte proibido oeste é a tão esperada sequência do incrível evento Guerrilla de 2017 no PlayStation 4, Horizon Zero Dawn. Jogos de mundo aberto custam dez centavos a dúzia, mas Zero Down Destaca-se pelo cenário: um futuro pós-apocalíptico onde os dinossauros robóticos invadem o mundo. Ela interpretou Aloy (dublada pela inimitável Ashley Birch), uma pária cujos superpoderes incluíam ser muito boa com um arco e também encontrar um protótipo para o Google Glass 3.0 quando ela tinha, tipo, sete anos de idade.

Horizonte proibido oeste Recolha seis meses após o fim Zero Down. Embora o primeiro jogo tenha se passado em grande parte nas Montanhas Rochosas americanas – o equivalente aos atuais Colorado, Utah, Arizona e Montana –oeste proibido Leve Aloy para o Oceano Pacífico. Cada análise inicial até agora deixou claro oeste proibido Acontece nas ruínas de São Francisco.

Sony anunciou inicialmente Horizonte proibido oeste Então 2020 não é um evento da E3. No evento ao vivo da Gamescom Opening Night Live, Guerrilla mais claro quem – qual Horizonte proibido oeste Ele será lançado em 18 de fevereiro de 2022 no PlayStation 4 e PlayStation 5.

Em setembro, Sony Opções de pré-encomenda bizantinas reveladas NS Horizonte proibido oeste. De alguma forma, embora houvesse nove (9) versões completas, não havia uma escolha clara para atualizar a versão PS4 atual para a versão PS5. Qualquer um que comprou o jogo no PS4 e queria cortar a seqüência no PS5 precisaria comprar a versão PS5 de $ 70 ou jogar a versão PS4 graficamente inferior por compatibilidade com versões anteriores.

Claro, o PS5 ainda é muito difícil de encontrar.

A reação veio rápida e furiosa Sony inverte esta política. Presidente da Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan Ela disse que qualquer um compre Horizonte proibido oeste No PS4, você poderá atualizar para a versão PS5 gratuitamente, observando que a empresa “errou o alvo”. Mas é a última atualização que a Sony disponibilizará sem custo adicional. Para todos os lançamentos futuros do PS4 para o PS5, a empresa cobrará US $ 10 pela atualização entre gerações.