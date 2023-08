Os corpos de 18 pessoas foram encontrados na área atingida por incêndios florestais na Grécia

ALEXANDROPOLIS, Grécia (AP) – Os bombeiros encontraram na terça-feira os corpos carbonizados de 18 pessoas que se acredita serem migrantes que cruzaram a fronteira turca para uma área no nordeste da Grécia onde incêndios florestais duram há dias.

A descoberta ocorreu perto da cidade de Alexandroupolis, enquanto centenas de bombeiros combatiam dezenas de incêndios florestais em todo o país em meio a ventos fortes. Na segunda-feira, duas pessoas morreram e dois bombeiros ficaram feridos em incêndios separados no norte e centro da Grécia.

Com os seus verões quentes e secos, os países do sul da Europa são particularmente vulneráveis ​​aos incêndios florestais. Outro grande incêndio assolou Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha, durante uma semana, embora não tenham sido relatados feridos ou danos às casas.

Autoridades da União Europeia culparam isso Das Alterações Climáticas Para aumentar a frequência e intensidade Incêndios florestais na EuropaSalientando que 2022 foi o segundo pior ano em termos de danos causados ​​por incêndios florestais registados depois de 2017.

E na Grécia, a polícia ativou o estado de emergência no país Equipe de identificação de vítimas de desastres Ioannis Artopios, porta-voz do corpo de bombeiros, disse que os 18 corpos encontrados perto de uma cabana em Avantas foram identificados.

“Como não há relatos de desaparecimento ou de moradores desaparecidos nas áreas vizinhas, está sendo investigada a possibilidade de se tratarem de pessoas que entraram ilegalmente no país”, disse Artopius.

Alexandroupolis fica perto da fronteira com a Turquia, ao longo de uma rota frequentemente percorrida por pessoas que fogem da pobreza e dos conflitos no Médio Oriente, na Ásia e em África e que procuram entrar na União Europeia.

Num comunicado, a presidente grega Katerina Sakellaropoulou expressou o seu pesar pela morte das vítimas.

“Devemos tomar urgentemente iniciativas eficazes para garantir que esta dura realidade não se torne o novo normal”, acrescentou, referindo-se aos recorrentes incêndios florestais.

Avantas, tal como muitas aldeias e povoações próximas, estava sob ordens de evacuação, com alertas enviados em grego e inglês para todos os telemóveis da região.

O serviço de bombeiros disse que estava investigando a causa dos incêndios em coordenação com a polícia e a inteligência. Nos últimos dias, muitas pessoas foram presas ou multadas por provocarem incêndios por engano.

Mas a descoberta dos 18 corpos provocou uma reação negativa por parte de alguns, que acusaram os migrantes de iniciarem os incêndios.

Na noite de segunda-feira, a polícia disse ter prendido três homens em Alexandroupolis suspeitos de sequestrar e deter ilegalmente 13 migrantes. Um comunicado da sede da Polícia Nacional disse que um dos suspeitos era um homem que apareceu num vídeo publicado nas redes sociais trancando um grupo de migrantes num trailer e acusando-os de “pretenderem queimar-nos”.

O porta-voz do governo, Pavlos Marinakis, emitiu um comunicado condenando as ações dos vigilantes.

Durante a noite, uma enorme parede de fogo estendeu-se pela floresta em direcção a Alexandroupolis, levando as autoridades a evacuar outras oito aldeias e o hospital da cidade enquanto as chamas avermelhavam o céu.

Em declarações à Skai TV da Grécia, o vice-ministro da Saúde, Dimitris Vartzopoulos, disse que a fumaça e as cinzas no ar ao redor do hospital foram as principais razões por trás da decisão de evacuar as instalações.

A guarda costeira disse que barcos patrulha e embarcações privadas evacuaram mais 40 pessoas por mar das praias perto de Alexandroupolis.

Na região fronteiriça de Evros, no nordeste, uma floresta num parque nacional protegido estava em chamas e imagens de satélite mostraram fumo cobrindo a maior parte do norte e oeste da Grécia.

Novos incêndios eclodiram em várias partes do país na terça-feira, incluindo nas florestas a noroeste de Atenas e numa área industrial na periferia oeste da capital.

Pequenas explosões repercutiram na área industrial de Aspropyrgos enquanto o fogo atingia armazéns e fábricas. As autoridades fecharam uma rodovia e ordenaram a evacuação dos assentamentos próximos.

Com as forças de combate a incêndios levadas ao limite, a Grécia apelou ao Mecanismo de Protecção Civil da União Europeia em busca de ajuda.

Cinco aviões lançadores de água da Croácia, Alemanha e Suécia e um helicóptero, 58 bombeiros e nove camiões-cisterna da República Checa voaram para a Grécia na terça-feira, enquanto 56 bombeiros romenos e dois aviões chegaram de Chipre na segunda-feira. Os bombeiros franceses ajudaram a apagar um incêndio que deflagrou na segunda-feira na ilha de Evia.

“Estamos, de facto, a mobilizar quase um terço das aeronaves da frota de resgate da UE”, disse Balazs Ojvari, porta-voz da União Europeia.

O nível de perigo de incêndio em muitas áreas, incluindo a região de Atenas, foi listado como “extremo” pelo segundo dia na terça-feira. As autoridades impediram o acesso público às montanhas e florestas nessas áreas pelo menos até a manhã de quarta-feira e ordenaram patrulhas militares.

Na Espanha, os bombeiros lutaram para controlar um incêndio florestal que ardia há uma semana em Tenerife, um destino turístico popular nas Ilhas Canárias. Estima-se que o incêndio, que consumiu 150 quilómetros quadrados (59 milhas quadradas), já tenha queimado um terço das florestas de Tenerife.

Mais de 12.000 pessoas foram evacuadas na semana passada. Na terça-feira, as autoridades disseram que 1.500 pessoas conseguiram voltar para casa. As autoridades descreveram o incêndio como o pior em décadas no arquipélago Atlântico.

Foram grandes partes da Espanha Alerta de incêndio florestal Onde as temperaturas ultrapassaram 38 graus Celsius (100 graus Fahrenheit). E embora as temperaturas sejam frequentemente muito elevadas no sul de Espanha, a agência meteorológica do país emitiu um alerta para a região norte do País Basco, onde as temperaturas deverão atingir os 42 graus Celsius (107 graus Fahrenheit) na quarta-feira.

O incêndio florestal mais mortal da Grécia matou 104 pessoas em 2018, numa estância balnear perto de Atenas, onde os residentes não foram avisados ​​para evacuar. Desde então, as autoridades erraram por excesso de cautela, emitindo ordens precipitadas de evacuação em massa sempre que áreas povoadas estavam ameaçadas.

No mês passado, um incêndio florestal na ilha de Rodes levou à evacuação de residentes Cerca de 20 mil turistas. depois de alguns dias , Dois pilotos da Força Aérea foram mortos Quando seu avião caiu enquanto mergulhava baixo para combater um incêndio em Evia.

Na Itália, as autoridades evacuaram 700 pessoas de casas e acampamentos na ilha toscana de Elba após o início de um incêndio na noite de segunda-feira, enquanto na Turquia as autoridades evacuaram nove aldeias na província de Canakkale, no noroeste. A mídia turca também disse que as autoridades reduziram o tráfego marítimo no Estreito de Dardanelos, caso seja necessário enviar navios de combate a incêndios para a área.

De acordo com a Sociedade Italiana de Geologia Ambiental, mais de 1.100 incêndios na Europa neste verão consumiram 2.842 quilômetros quadrados (cerca de 1.100 milhas quadradas), muito acima da média de 724 incêndios anuais registrados de 2006 a 2022. florestas capazes de absorver 2,5 milhões de toneladas de dióxido de carbono anualmente.

“Quando somamos os incêndios no Canadá, nos Estados Unidos, na África, na Ásia e na Austrália aos incêndios na Europa, a situação parece piorar a cada ano”, disse Antonello Fiore, presidente da SIGEA.

Picatoros relatou de Atenas, Grécia. Os escritores da Associated Press Nicholas Pavetis em Atenas, Joe Wilson em Barcelona, ​​​​Colin Barry em Milão, Suzanne Fraser em Ancara e Raf Casert em Bruxelas contribuíram para isso.

