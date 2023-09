Os CEOs da WGA e do estúdio se reunirão na sexta-feira após a sessão da maratona – Prazo

Mário Tama/Getty Images

O WGA retorna à mesa de negociações com os CEOs da Netflix, Disney, Universal e Warner Bros Discovery na sexta-feira.

“O WGA e a AMPTP reuniram-se para negociar hoje e reunir-se-ão novamente amanhã”, disse o sindicato numa carta aos membros após uma longa sessão na noite de quinta-feira. Espera-se que os diretores executivos Ted Sarandos, Bob Iger, Donna Langley e David Zaslav estejam presentes na sexta-feira, juntamente com a presidente da AMPTP, Carole Lombardini, e uma guarda pretoriana de advogados. Por outro lado, a negociadora-chefe do WGA, Ellen Stutzman, juntamente com David Goodman e Chris Keyser, também estarão na sala dos escritórios da AMPTP em Sherman Oaks.

Agendamento e comparecimento não eram as únicas mensagens que o sindicato queria transmitir tarde da noite, após uma maratona de negociações não resolvida com estudos e sinalização.

“Seu comitê de negociação agradece todas as mensagens de solidariedade e apoio que recebemos nos últimos dias e pede ao maior número possível de vocês que venham aos piquetes amanhã”, escreveu o WGA aos membros em um apelo para um demonstração de força em frente a estúdios e escritórios em Los Angeles e Nova York na sexta-feira.

A carta da WGA veio logo após surgir a notícia de que a guilda, a AMPTP e o CEO Gang of Four não conseguiram chegar a um acordo para encerrar a greve dos redatores de 144 dias, que em breve continuaria. Com a indústria essencialmente fechada por quase cinco meses, quase ninguém trabalhando e o grande condado de Los Angeles enfrentando um impacto econômico estimado em até US$ 5 bilhões, havia grandes esperanças de um acordo no programa desta noite – especialmente com os CEOs do sala e engajados.

Bob Iger, Ted Sarandos, David Zaslav e Donna Langley Getty/Cortesia

Durante todo o dia cresceram rumores de que o acordo havia sido fechado após um forte segundo dia de deliberações. Quando a sessão de negociação desta noite de repente demorou mais do que o esperado, o boato se tornou um furacão à medida que agentes, executivos, apresentadores e outros começaram a enviar mensagens de texto e mensagens diretas de maneira otimista. Naturalmente, não se viu qualquer acordo à vista – razão pela qual os redatores ainda estão em greve.

Além disso, deixa também o SAG-AFTRA, com 160.000 homens, em greve, e nem perto de um novo contrato próprio de três anos.

Depois da ronda agitada de hoje e da desilusão desta noite, poderá ser difícil ficar entusiasmado com a possibilidade de a sessão de negociações de sexta-feira ter mais sucesso.

A WGA entrou em greve em 2 de maio. O Actors Guild chegará ao seu 70º dia de piquetes na sexta-feira.