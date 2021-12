Os campeões de vacinas, Espanha e Portugal, se concentram em alguns dos relutantes

MADRID (AP) – O saudável Juan Estepan Marino, de 29 anos, faz parte de um grupo raro na Espanha que se opõe a fortes recomendações de autoridades de saúde para se vacinar. Sua posição mudou apenas quando planejou férias de fim de ano em Portugal, onde visitantes não vacinados enfrentam um surto da doença, já que as autoridades os restringem enquanto tentam controlar a propagação da variante Omigran.

“Tenho de receber a vacina para deixar o país e voltar hoje sem qualquer desconforto”, disse Marino, pressionando o pano esterilizado contra o braço esquerdo e enrolando a manga em um grande centro de vacinação em Madrid na quarta-feira.

“Ser vacinado tornou-se inevitável à medida que novas variantes e restrições complicam a vida”, disse ele.

Longas filas para vacinas voltaram a Portugal e Espanha, dois países vizinhos da UE que, apesar de apresentarem números de vacinas invejáveis, intensificaram os esforços para fechar a lacuna de alguns dos residentes ainda não vacinados. Ambos os países relataram casos de variação de omigran.

Os vizinhos ibéricos foram abalados pelas primeiras ondas de uma epidemia que matou dezenas de milhares de pessoas. Desde então, ambos se tornaram modelos para profissionais de saúde internacionais, elogiando a confiança de seu povo na vacina COVID-19.

Aqueles que estavam no Wizink Center em uma grande sala de concertos em Madrid, capital da Espanha, que se tornou um “tambor de vacinas”, explicam os motivos pelos quais não receberam suas filmagens logo. Além disso, muitas pessoas com mais de 60 anos estão fazendo fila para doses de reforço, que as autoridades desejam estender aos grupos mais jovens em breve.

Mas, como Marino, muitos dizem que está se tornando obrigatório em muitos lugares provar que foram vacinados ou se recuperaram recentemente do COVID-19.

Iris Reichen, um tradutor alemão-espanhol de 61 anos, disse que foi forçado a fazer sua primeira tentativa por causa de relatos de uma variante do Omigron que se espalhou rapidamente. Seu impacto potencial ainda está sendo considerado por especialistas em saúde, E porque sua vida social foi afetada.

“Os amigos não convidam mais pessoas não vacinadas para seu jantar pessoal”, disse ele.

Um estudo recente da assembleia de voto espanhola CIS mostra que um terço dos 1,6 milhões de adultos espanhóis que não foram vacinados ainda planeja receber as suas filmagens. Mas quase 3% dos entrevistados – o equivalente a 1 milhão de pessoas na população total do país – planejam evitá-lo. Uma pesquisa realizada pela CIS no mês passado, antes que algumas regiões espanholas introduzissem as aprovações obrigatórias do COVID-19, mostra que a oposição está em todo o espectro político.

Para convencer os resistentes a darem uma injeção, o Ministério da Saúde espanhol começou a divulgar dados que mostram como a doença afeta diferentes grupos. Aqueles que são vacinados entre as idades de 60 e 80 anos têm 8 vezes menos probabilidade de contrair a infecção, 18 vezes menos probabilidade de acabar no hospital e 25 vezes menos probabilidade de morrer de Covit-19.

As aprovações obrigatórias do COVID-19, outra medida cada vez mais popular entre as autoridades regionais, permanecem controversas.

Em um comunicado interno que vazou na quarta-feira, um painel de especialistas aconselhando autoridades de saúde espanholas alertou contra a “falsa proteção” que poderia emitir certificados de saúde em um país onde quase 90% dos elegíveis foram vacinados. Os especialistas enfatizam que forçar as pessoas em espaços fechados e usar máscaras comuns nas ruas da Espanha e outras atividades sócio-distância seria mais eficaz contra a infecção.

As autoridades no nordeste da Catalunha reabriram os locais de vacinação em massa para vacinas, permitindo que as pessoas façam consultas imediatas depois de serem informadas que precisariam de certificados de saúde para desfrutar de tudo, desde uma refeição em um restaurante a um show.

A secretária de Saúde Pública da Catalunha, Carmen Caposas, disse que “tanto as primeiras como as segundas vacinas estão aumentando” e que só na semana passada as autoridades viram um aumento de 81% no número de primeiras vacinas administradas.

Em alguns casos, a polícia foi chamada para dispersar as multidões que se formaram muito depois do fechamento dos centros de vacinação.

Longas filas também se formaram em Lisboa, o maior centro de vacinação de Portugal até hoje inaugurado pela primeira vez na quarta-feira, com autoridades tentando incentivar os 2% de pessoas que ainda não foram vacinadas – a melhor taxa de vacinação da Europa – e agilizar a entrega do reforço tiros. .

Apesar dos melhores registros de vacinação do país, o número de casos tem aumentado constantemente nos últimos dois meses, embora as internações hospitalares estejam longe dos níveis alarmantes vistos em aumentos anteriores. Portugal registrou na quarta-feira 4.607 novas infecções, uma melhora significativa em relação aos dias anteriores. Explosão da variante Omigron Um clube de futebol profissional de Lisboa e um membro da equipe médica a ele associado acrescentaram outras preocupações.

A partir de quarta-feira, as autoridades portuguesas aumentaram os requisitos de entrada de passageiros e forçaram a entrada de máscaras nas residências. À medida que o país entra em estado de “catástrofe”, a declaração de uma segunda crise de Portugal este ano está um passo abaixo do estado de emergência e autoriza o governo a impor medidas drásticas sem aprovação parlamentar.

Espaços públicos fechados agora exigem máscaras, e os indivíduos que entram em restaurantes, teatros, academias e hotéis devem mostrar evidências de recuperação da vacina-19 ou teste de vírus negativo e vacinação. Os testes são exigidos dos visitantes e anfitriões, incluindo os vacinados em boates, hospitais, asilos e instalações esportivas.

“Por meio dos testes, nos sentimos muito confortáveis. ‘Eu tenho um governo ou não?’ Não vamos sair do clube pensando assim. ” Os novos requisitos entraram em vigor à meia-noite, disse Sarah Lobes, funcionária de uma loja de 21 anos numa discoteca de Lisboa.

“Marcar uma consulta após uma reunião na farmácia pode ser um incômodo, mas é bom”, disse ele.

Alves de Lisboa, Portugal e Wilson de Barcelona, ​​Espanha. Alicia Leone de Madrid contribuiu para este relatório.

