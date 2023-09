Os bolsos Analogue Limited Edition são ao mesmo tempo estimulantes e frustrantes

A vida de um antigo jogador é cheia de alegria e frustração. Perseguir a sensação única de anos de espera enquanto alguém desenvolve um novo jogo para o seu antigo console preferido em seu tempo livre. Mas a alegria, quando chega, faz tudo valer a pena. Por outro lado, ver alguém cortar sua oferta no eBay para comprar um brinquedo extremamente raro que você procura há anos é frustrante. Ninguém parece entender melhor esses sentimentos ioiô do que a equipe Analogue – os criadores de alguns dos controladores retrô mais desejáveis ​​do mercado.

Quando digo que o Analogue entende isso, quero dizer que ele domina a arte de estimular os dois extremos desse espectro emocional. A própria existência da empresa mostra que ela entende a paixão que os jogadores retrô têm pela história dos jogos. Mas quase dois anos após o lançamento do (delicioso) Pocket Handheld, ainda estamos (frustrantemente) esperando que acessórios e controladores principais estejam disponíveis de forma confiável. Enquanto isso, a empresa acaba de lançar algumas edições limitadas muito interessantes. (Na verdade, boa sorte ao comprar um – o que é frustrante.) Eles realmente têm aquela vibração retrô de arcade, e os fãs estão prestando atenção.

Análogo

Quando o Pocket foi anunciado, causou uma onda de alegria na comunidade de jogos retrô. Isso foi em outubro de 2019 com data de lançamento estimada em “2020”. Os leitores informados já terão notado que a empresa falhou esta meta ampla por cerca de um ano, apesar da pandemia que assolava a época. Esta é uma pequena frustração, mas apenas alimenta o desejo por aquele que é indiscutivelmente o produto mais complexo e sofisticado da Analogue. Quase imediatamente, a empresa reabriu os pedidos juntamente com um ligeiro aumento de preços e – dependendo da rapidez – uma janela potencial de dois anos para enviá-los.

A partir deste mês, a maioria desses pedidos foi finalmente atendida – mas não sem enormes e extensos tópicos do Reddit de pessoas comparando status de envio, números de pedidos e total de dias desde o pedido (adereços para a equipe de mais de 600). A recente edição limitada que brilha no escuro (GITD) causou algum burburinho (ou, em alguns casos, desprezo), pois os poucos sortudos que conseguiram garantir um viram-no enviado imediatamente, sem qualquer espera – incluindo o único analógico Introdução às fotos desta história.

As coisas ficaram ainda mais complicadas quando a Analogue revelou rapidamente outra série de edições limitadas, desta vez, as cores translúcidas que todo laptop para jogos merece. As pessoas que aderiram ao GITD Pocket sentiram remorso de comprador – se soubessem que outras versões estavam chegando, teriam tentado obter uma dessas. Algumas pessoas só compram edições limitadas porque simplesmente querem um Pocket, deixando menos para quem quer muito. Uma situação extremamente frustrante para todos os envolvidos.

Reddit/Mr.Fixter

O bolso analógico Glow in the Dark parece ótimo (temos certeza de que o bolso transparente também ficará). Este é outro sinal da abordagem linha-dura da Analogue ao retropurismo. The Pocket, uma referência óbvia ao Game Boy Pocket, que tinha uma edição limitada pouco conhecida e muito rara que foi distribuída em um concurso de jogos. Você adivinhou, eles brilham no escuro – o único console oficial da Nintendo que já vem com este material luminoso. Cruelmente, o Game Boy Pocket não tinha luz de fundo, então era difícil aproveitar o efeito durante o jogo.

A versão analógica, claro, pode ser jogada inteiramente no escuro e é positivamente encorajada. “O brilho no escuro é incrível – quando foi a última vez que você viu um dispositivo eletrônico de consumo adequado brilhar completamente no escuro?” Christopher Taber, fundador e CEO da empresa, disse ao Engadget. Segundo Taber, o projeto envolveu a criação de um material totalmente novo. “Passamos alguns meses obtendo a cor e a textura calcária únicas. Muitos plásticos diferentes para permitir que isso só apareça quando está brilhando – e quando não está brilhando, é a cor verde e pura perfeita.” Ventiladores de bolso, pois todas as unidades esgotaram em menos de dois minutos (embora Tapper não tenha especificado quantas pessoas estavam disponíveis quando solicitado).

Sem surpresa, e para desgosto de todos, muitas versões do GITD encontraram seu caminho Nas mãos para Distribuidores.

Agora que o envio real de Pockets parece ter sido praticamente interrompido, perguntei se haveria estoque de férias, o que Taber confirmou que haveria. O que deixa apenas conversores de cartucho, e essa é uma situação completamente diferente, e que mudou pouco desde o lançamento.

Fotografia de James True/Engadget

Todo o ponto de venda do Pocket era que ele podia reproduzir cartuchos originais de Game Boy (incluindo títulos coloridos e avançados), bem como carrinhos Atari Lynx e Game Gear por meio de um adaptador. Posteriormente, também foi confirmado que os adaptadores TurboGrafx-16/PC Engine e NeoGeo Pocket estão em desenvolvimento. No lançamento, o acessório Game Gear estava pronto, mas houve uma longa espera pelos demais.

Análogo A comunicação foi feita inicialmente Deve estar disponível no terceiro trimestre deste ano, mas Taber disse que “ainda está no caminho certo para ser entregue até o final do ano”. (FWIW, versão arquivada de Esta página Ele mostrou o terceiro trimestre pelo menos até o dia anterior ao pedido de confirmação, e o Google tem feito isso desde então Versão mais recente em cache.) Mas real Isso muda é que o Pocket pode jogar jogos de muito mais sistemas do que no lançamento, incluindo alguns jogos para os quais existem adaptadores.

O Pocket não emula jogos, mas se reprograma para “se tornar” o sistema com o qual você deseja jogar. Isso é feito por meio dos chamados arrays de portas programáveis ​​em campo (FPGAs).FPGA) e mais especificamente os “kernels” que emulam, em termos leigos, cada sistema – é isso que diferencia o Pocket da maioria dos outros laptops legados que emulam software.

Desde o lançamento, núcleos foram disponibilizados para vários consoles, incluindo NES, SNES, Genesis/Megadrive, Neo Geo e TurboGrafx-16. Para rodar jogos desses sistemas não é necessário adaptador, mas isso significa imersão no misterioso mundo das ROMs. Não está claro até que ponto isso reduz a conveniência de usar Switches (o Atari Lynx e o Neo Geo Pocket continuam sendo os únicos dois sistemas com Switches sem núcleo criados pela comunidade).

Bolsos transparentes analógicos de edição limitada Vá à venda Hoje às 11h ET.