Os Bengals vencem seu primeiro playoff em 31 anos após um apito contra os Raiders | NFL

Joe Burrow liderou um ataque efetivo marcado em seis rebatidas, incluindo dois passes para touchdown, e o novato Evan McPherson marcou quatro gols como o jogador Cincinnati Bengals Finalmente, avançou nos playoffs com uma vitória por 26-19 sobre Las Vegas no jogo wildcard de sábado.

Foi uma vitória ao longo de três décadas para os Bengals. Depois de passar do pior para o número um na AFC North com um elenco jovem, eles encerraram uma embaraçosa seca de 31 anos na pós-temporada e oito derrotas consecutivas.

O técnico do Bengals, Zack Taylor, disse que as bolas do jogo iriam para o proprietário Mike Brown e para a própria cidade.

“Alguns deles podem não entender o significado do que aconteceu hoje”, disse ele sobre seus jogadores. “A cidade pode finalmente aproveitar… essa equipe e aliviar a pressão dos últimos 31 anos. Hoje tem sido importante para muitas pessoas.”

Os Bengals tiveram que sobreviver levando os Raiders para a linha de nove jardas no último minuto, mas o quarto colocado Derek Carr foi interceptado por Germaine Pratt para efetivamente terminar a partida.

Ajudados por alguns problemas de gerenciamento da equipe de Jerome Buger que podem ter permitido que o passe de Burrow para Tyler Boyd valesse quando ele não deveria, os Bengals também estenderam uma seca pós-temporada para os Raiders. Las Vegas, que venceu quatro de seus últimos quatro jogos para ir aos playoffs, conquistou sua última vitória na pós-temporada no Campeonato AFC de 2002.

Ele fez Cincinnati quarto por quatro gols no final do primeiro tempo, apesar de alguma controvérsia. Role a toca para a direita para evitar pressão e solte-a perto da linha lateral. O jogo continuou apesar de um apito errôneo do árbitro, que achou que Boro estava fora de campo. Boyd pegou um passe de 10 jardas na parte de trás da end zone para liderar por 20-6. contagem de jogo, aos protestos dos invasores.

A Regra 7 da NFL, Seção 2, Seção 1(m) declara:[W]Quando um oficial apita enquanto a bola ainda está em jogo, a bola é instantaneamente morta… foi declarado morto ou para repetir abaixo.”

Las Vegas perdeu por sete pontos.

“É uma grande vitória para nós, para a cidade, para a organização”, disse Borough, que liderou a NFL em porcentagem de finalizações nesta temporada. “Mas esperávamos isso, então não será uma comemoração tão grande quanto foi quando conquistamos o placar. Cuidamos do negócio. É na próxima rodada.”