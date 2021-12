Os autotestes não foram aceites para entrada em Portugal

À chegada aos aeroportos portugueses, muitos passageiros do Reino Unido foram detidos por incumprimento das novas condições de viagem exigidas para Portugal.

Basta um autoexame para viajar para o Reino Unido e um profissional de saúde tem de fazer um teste antigénico em Portugal, o que causa um grande mal-entendido.

Resumidamente, Vai para portugal Mesmo que você tenha sido totalmente vacinado por via aérea (a menos que você tenha um certificado de recuperação válido), você ainda pode precisar fazer um teste negativo. Este teste deve ser feito 72 horas antes do embarque se for um teste RT-PCR ou 48 horas antes do embarque se for um teste de antígeno rápido de laboratório – mas em ambos os casos, esses testes devem ser realizados em um laboratório certificado, ou seja, um self swap o teste não é suficiente para viajar para Portugal.

No entanto, estas regras não foram clarificadas para alguns passageiros do Reino Unido e para algumas companhias aéreas que permitem aos passageiros embarcar em território português sem verificação de aterragem obrigatória. Na chegada, esses passageiros são parados pelos funcionários do aeroporto e submetidos a uma nova verificação.

Portugal News Quando chegou a Portugal de avião vindo do Reino Unido, no dia 8 de dezembro, falou com um passageiro que se viu no meio deste caos. Antes de embarcar no avião, ela verificou todas as regras e requisitos de que precisava e fez um auto-exame de antígeno. Tudo parecia certo, e a viagem parecia correr bem, pois a companhia aérea também aceitou o teste.

No entanto, quando chegou ao Aeroporto Internacional de Faroe, uma série de acontecimentos infelizes se desenrolou. “Disseram-me que o meu passaporte tinha sido levado, tive que pagar outro cheque, tive que esperar o resultado, tive que assinar um formulário para pagar uma multa de 800 euros para recuperar o meu passaporte. Desembarquei às 22h30 e teve permissão para ir embora. Três horas depois, “tal situação a fez sentir-se vulnerável e abusiva…

UE e Reino Unido têm regras diferentes

Para esclarecer o que se passa, falámos com João Fernandez, presidente do Conselho de Turismo do Alcarve, que explicou a origem deste mal-entendido. De facto, para que o teste antigénico seja válido para Portugal e outros países da UE, tem de ser feito por um profissional de saúde, enquanto no Reino Unido este teste pode ser um simples teste de troca automática.

“Os exames no Reino Unido são baseados no autoexame, sem profissional de saúde podem ser permitidos para diversos fins, ou seja, para viagens, mas na realidade há uma diferença de interpretação entre o Reino Unido e os diferentes países do União Europeia “, disse ele.

Acréscimo: “O autoteste para viagens entre países não é aprovado pela União Europeia, ou seja, não importa se é um teste de PCR ou um teste de antígeno, porque existem autotestes chamados PCR, e também existem autotestes . São antigénios, mas o principal: tem de ser feito por um profissional de saúde, senão não terá validade quando vierem para Portugal.

Além disso, este não é um problema apenas de Portugal. “Portugal tem seguido as regras da UE desde o surto, ou seja, o Comité de Protecção da Saúde da UE”, pelo que há muitos países europeus que seguem as regras de Portugal.

De um modo geral, caso os passageiros não cumpram estes requisitos: “O Aeroporto de Faro está equipado com um laboratório certificado para que quem não possua este documento possa realizar a prova nas instalações aeroportuárias, em laboratório credenciado, mas continua a ser uma situação constrangedora para um passageiro “, podendo a companhia aérea ser multada.

Um encantador se recuperando de uma infecção

Apesar desta situação lamentável, há boas notícias para Portugal, pois o Alcarve avança nos últimos meses do outono. Segundo Jono Fernandez, outubro e novembro foram os meses em que Portugal mais se recuperou, mesmo número dos meses anteriores ao surto.

“Em outubro e novembro já estivemos muito próximos de um ano normal. Portugal teve um excelente desempenho no processo de vacinação e é considerado um dos mais bem-sucedidos do mundo. É um símbolo de segurança”, disse Jonah Fernandez.