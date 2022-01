O mercado automóvel agita-se para que 2022 seja mais um grande ano. As marcas internacionais já apresentaram os seus planos para os próximos 12 meses e o público e a imprensa especializada já começaram a antecipar aqueles que são os mais aguardados lançamentos para esse ano. É que a entrada num ano novo representa também novos modelos, novas chegadas ao mercado e, claro, novas tendências.

2022 é o ano em que os automóveis eléctricos se vão consolidar no mercado nacional e internacional. Basta conferir nas publicações da especialidade para perceber como o mercado caminha nessa direcção. Afinal de contas, atravessamos uma crise ambiental que não é possível ignorar mais e a transição carbónica é incontornável. Pode encontrar na internet todas as revistas em inglês sobre o tema para o perceber. Ou então pode seguir os próximos parágrafos e descobrir aqueles que são os automóveis mais aguardados de 2022 na nossa opinião.

NISSAN ARIYA

O Nissan Ariya é um SUV elétrico que promete vir a deixar a sua marca no mercado automóvel internacional em 2022. Primeiro, porque os SUV continuam a ser o modelo preferido para as grandes cidades, uma vez que aliam o conforto e a dimensão de um automóvel para toda a família, com robustez e qualidade, sem perder elegância.

E depois porque é um modelo eléctrico que promete uma performance acima da média, já que são 217 cavalos de potência, alimentados por uma bateria de 87 quilowatts com uma autonomia de quase 500 quilómetros. Com um design estilizado e minimalista, o Nissan Ariya chegará ao mercado em quatro versões diferentes e, o melhor de tudo, com um preço acessível, que o tornarão certamente líder deste segmento de mercado.

FERRARI PUROSANGUE

Qualquer novo modelo da Ferrari é sempre motivo de destaque, ou não fosse a marca italiana uma das mais reconhecidas de todo o mundo, com os seus modelos de alta cilindrada a vermelho sangue. No entanto, o Ferrari Purosangue que chegará ao mercado internacional este ano é ainda mais ansiado, uma vez que é a primeira vez que a marca entra no segmento dos SUV. Este é um sinal claro da nova estratégia comercial da Ferrari, entrando num mercado mais rentável e mais acessível.

Para já, isso tem levantado iguais elogios e críticas por parte do publico. Os adeptos mais puristas e conservadores da marca parecem não perdoar o que consideram uma traição à sua política, mas a verdade é que o mercado já mudou significativamente e a Ferrari precisa de se actualizar, correndo o risco de ficar irremediavelmente para trás. Por isso, o Purosangue tem todo um significado enorme por trás.

VOLKSWAGEN ID. BUZZ

A famosa carrinha “pão de forma” da Volkswagen é um dos carros mais reconhecíveis da história, até porque está directamente conectado com uma certa ideia de liberdade. Por isso, quando a marca alemã anunciou planos para um novo modelo, a ser lançado em 2022, actualizado para o século XXI, a indústria automóvel parou por momentos. A nova Volkswagen Id Buzz é um monovolume eléctrico, que suaviza a forma icónica do modelo original para a actualidade. Ainda não se sabe muito sobre o modelo, mas não é necessário muito mais para fazer deste um dos lançamento que mais água na boca está a criar nos quatro cantos do mundo.

BMW I4

O BMW i4 é o mais esperado dos modelos eléctricos desportivos que vão chegar ao mercado durante este ano civil. E virá em duas versões: o desportivo i4 M50, com tração às quatro e autonomia de 500 quilómetros, assim como o i4 eDrive40, apenas com tração traseira, mas com uma autonomia um pouco mais longa, perto dos 600 quilómetros.

Deste modelo podemos esperar tudo aquilo que a marca alemã já nos habituou: um design clássico e altamente estilizado, a mais avançada tecnologia para oferecer uma condução acima da média e, claro, toda uma série de extras, que fazem da BMW uma das marcas de alta gama mais respeitadas do mercado. Além disso, o BMW i4 vem equipado com uma bateria de alta voltarem especialmente projectada para este modelo, que garante maior rendimento e autonomia, estabelecendo de vez o automóvel eléctrico nas nossas vidas.

ALFA ROMEO TONALE

A Alfa Romeo promete ser um dos grandes destaques de 2022, já que vai apostar forte neste seu regresso ao mercado. A marca italiana procura renovar-se para regressar ao topo do mercado, onde já não está há bastante tempo. E o Tonale será o seu ponta-de-lança para vingar na indústria neste ano civil. O modelo vem equipado com um motor híbrido plug-in e é um SUV de grande impacto visual, de linhas desportivas, elegantes e altamente estilizadas. Além disso, espera-se que tenha o desempenho na estrada a que a Alfa Romeo nos habituou nos seus tempos áureos, o que faz do Tonale tudo aquilo que possamos querer de um SUV.

