Oppo anuncia carregamento rápido de 150W, em breve para OnePlus

A Oppo anunciou hoje um novo padrão de carregamento rápido SuperVOOC de 150W, que afirma ser capaz de carregar uma bateria de 4.500mAh de 1% a 50% em apenas cinco minutos e 100% em apenas 15 minutos. Um smartphone sem nome da submarca OnePlus no segundo trimestre deste ano. A OnePlus também exibiu uma atualização para o lançamento global do OnePlus 10 Pro, que chegou à China no início deste ano.

A OnePlus não forneceu outros detalhes sobre o primeiro telefone a apresentar essa tecnologia, como se será um telefone principal ou parte da linha Nord de gama média da empresa, mas disse que a tecnologia será exibida em seu estande durante o evento desta semana. Mobile World Congress em Barcelona.

Realme é Além disso Tecnologia de publicidade classificada como UltraDart de 150W. É improvável que o momento seja uma coincidência, uma vez que a Realme é de propriedade da BBK Electronics, que é a controladora da Oppo (e OnePlus). A Realme faz afirmações semelhantes sobre velocidades de carregamento, exceto que na verdade anunciou o nome do primeiro dispositivo a usar a tecnologia: GT Neo 3.

O carregamento rápido de 150 W é aproximadamente o dobro da quantidade de energia fornecida pelo carregamento rápido de 80 W um mais E a OPPO Foi usado em seu mais recente software principal. Oppo anunciou um Padrão de carregamento rápido SuperVOOC de 125 W em 2020, mas ainda não apareceu em um dispositivo amplamente lançado. Enquanto isso Xiaomi por último 11T Pro Ele é carregado com carregamento rápido de 120W, que, segundo a Xiaomi, pode carregar totalmente a bateria de 5.000mAh em 17 minutos.

O SuperVOOC é há muito tempo a marca registrada da Oppo para tecnologia de carregamento rápido, enquanto o OnePlus usa a tecnologia Warp Charge. Mas após a fusão das duas empresas, feita pela OnePlus Tornou-se efetivamente uma submarca da OppoEle descontinuou a marca Warp de seus carregadores rápidos em favor do SuperVOOC.

OnePlus 10 Pro será lançado globalmente até o final de março

Antecipando as preocupações sobre o impacto desse carregamento de alta potência na bateria do dispositivo, a OnePlus diz que a bateria deve manter até 80% de sua capacidade nominal após 1.600 ciclos de carga com SuperVOOC de 150W graças à tecnologia “Battery Health Engine” (BHE). Também é compatível com outros protocolos de carregamento rápido, como fonte de alimentação programável (PPS), fonte de alimentação (PD) e carregamento rápido (QC), para permitir que o SuperVOOC carregue rapidamente dispositivos não OnePlus, embora não a velocidade de carregamento garantida de 150 W.

Curiosamente, a Oppo afirma especificamente que suas velocidades de carregamento começam em 1%, em vez de uma bateria completamente vazia em 0%. Isso provavelmente ocorre porque ele não quer incluir a quantidade de tempo que leva para ir de 0 a 1.

Além da tecnologia de carregamento de 150W, que deve chegar aos dispositivos da OnePlus e Realme em breve, a Oppo também está mostrando uma prova de conceito de uma solução de carregamento rápido de 240W. A tecnologia de carregamento SuperVOOC de 240W é capaz de carregar uma bateria de 4.500mAh a 100% em apenas nove minutos, diz a empresa, embora não tenha anunciado nenhum plano imediato para comercializar a tecnologia.

Esses anúncios ocorrem quando a OnePlus se prepara para lançar seus mais recentes dispositivos emblemáticos e OnePlus 10ProInternacionalmente, após seu lançamento na China no início deste ano. A OnePlus agora diz que espera lançar o telefone em todo o mundo até o final de março. Uma data exata de lançamento global não foi anunciada.

Em entrevista com A beiraO CEO da OnePlus, Pete Lau, explica que a razão pela qual a OnePlus optou por priorizar o lançamento do OnePlus 10 Pro apenas na China é tentar competir melhor no concorrido mercado de smartphones do país. Mas ele também acrescentou que é mais fácil lançar telefones mais rapidamente no país porque há menos processos de aprovação que precisam para que seu programa avance com parceiros como operadoras.

Por fim, a OnePlus diz que seu interesse em produzir telefones acessíveis é imutável e que planeja lançar seu “smartphone 5G mais caro na Índia e na Europa até agora” este ano.

Atualização de 28 de fevereiro, 10h28 ET: Atualizado para mencionar a demonstração de carregamento rápido de 240W da Oppo.