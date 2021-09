Oposição argentina desfere um golpe no governo dos peronistas nas eleições de meio de mandato

BUENOS AIRES (Reuters) – O principal partido de oposição da Argentina desferiu um golpe contra os peronistas no governo no domingo ao vencer as principais disputas nas eleições primárias para o Congresso, que são uma forte indicação de como os eleitores votarão nas eleições de meio de mandato de novembro.

A oposição conservadora liderou por cerca de 5 pontos percentuais na principal província de Buenos Aires, com cerca de 84% dos votos na área densamente povoada que era um reduto de apoio ao governo de centro-esquerda de Alberto Fernandez.

Outros resultados no voto obrigatório mostraram o declínio do partido no poder, que, se repetido nas eleições de 14 de novembro, poderia resultar na perda da maioria do governo no Senado e arriscar a maior posição minoritária na Câmara dos Deputados.

“O partido no poder perdeu 1,2 milhão de votos em relação a 2019 (a eleição presidencial); isso os eleva a um nível que, se repetido em novembro, deixa Alberto Fernandez muito fraco”, disse Marielle Fornoni, diretora de consultoria Management & Fit.

Com a maioria dos candidatos já decidida, a votação nas primárias abertas serve como um ensaio nacional antes da votação de meio de mandato de 14 de novembro, com 127 cadeiras na Câmara de um total de 257, mais 24. de 72 no Senado.

Muitos eleitores estão decepcionados com os principais partidos políticos. Uma estagnação prolongada, uma inflação galopante e uma taxa de pobreza que subiu para 42% prejudicaram o apoio público ao governo, apesar dos sinais recentes de recuperação econômica e redução dos casos de coronavírus.

“Há muito ressentimento entre as pessoas”, disse Patricia Cuscarillo, uma funcionária administrativa de 52 anos fora de Buenos Aires, depois de votar. Além da pandemia, a situação econômica é complicada e os salários estão encolhendo.

rolo de vacina

Fernandez pode apontar para um lançamento de vacina que já atingiu mais de 46 milhões de vacinações para uma população do mesmo tamanho, um declínio nos casos diários de COVID-19 e a economia emergindo da recessão no início deste ano, após um declínio em 2020.

“É claro que algumas coisas não fizemos bem porque as pessoas não nos acompanharam como esperávamos”, disse o presidente Fernandez após os resultados junto com a liderança de seu partido, acrescentando que o partido aprenderia com seus erros e se fortaleceria.

“A campanha acabou de começar e em novembro temos de vencê-la porque estamos comprometidos com a Argentina.”

Griselda Bacon, 60, uma dona de casa na capital, disse que votou no partido no poder apesar de algumas preocupações.

“Embora haja muitas coisas a melhorar, a alternativa que prevalecia antes (Juntos pela Mudança) piorou as coisas”, disse ela. “Parece-me que o manejo da economia durante a pandemia foi muito bom.”

Os voláteis mercados financeiros do país, que entraram em colapso depois que as primárias presidenciais de 2019 mostraram Fernandez vencendo as eleições daquele ano com uma vitória esmagadora, podem se recuperar se a eleição de domingo for contra o partido no poder. Consulte Mais informação

A lógica é que uma forte oposição temperará as asas linha-dura dos peronistas. Às vezes, eles entraram em confronto com investidores, o poderoso setor agrícola e o Fundo Monetário Internacional, que está negociando um acordo de dívida com o governo.

Anna Bertosati, uma advogada de 36 anos, e outros estavam pessimistas sobre as perspectivas de melhoria.

“Quando você pergunta por aí, a maioria das pessoas nem conhece os principais candidatos”, disse ela enquanto esperava na fila para votar. “Parece que quem quer que ganhe, não será de muita ajuda fazer mudanças realmente positivas para as pessoas.”

