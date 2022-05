Operadores de rede alertam para escassez de eletricidade em meio à mudança para renováveis: relatório

o novoAgora você pode ouvir os artigos da Fox News!

Operadores de redes elétricas em todo o país estão alertando sobre o potencial de apagões à medida que as empresas tentam se mudar para eles energia verde origens.

“Estou preocupado com isso”, disse o CEO da MISO, John Beer, ao The Wall Street Journal em um relatório no domingo. “À medida que avançamos, precisamos saber que quando você coloca um painel solar ou uma turbina eólica, é diferente de um recurso térmico”.

Temperaturas extremas e incêndios florestais durante o verão podem levar à escassez de energia Na Califórnia, a operadora de rede estadual disse ao WSJ. O Centro-Oeste pode enfrentar problemas semelhantes com o aviso da MISO sobre uma falta de capacidade que pode levar a apagões.

Esse problema está crescendo em todo o país, já que muitas usinas convencionais e nucleares estão sendo fechadas para dar lugar às energias renováveis, mas as fábricas estão funcionando mais rápido do que as energias renováveis ​​e o armazenamento de baterias.

Os parques eólicos e solares estão entre as formas mais populares de geração de energia renovável, mas a falta de geração de energia 24 horas por dia, 7 dias por semana, significa que eles precisam armazenar parte de sua energia em baterias para uso posterior. Mas o desenvolvimento de um melhor armazenamento de bateria está em andamento e os operadores temem que isso não esteja acontecendo rápido o suficiente para substituir as plantas ociosas.

O risco de apagões aumenta neste verão, à medida que os problemas da cadeia de suprimentos e a inflação diminuem à medida que os desenvolvedores podem obter os componentes necessários para construir fazendas de energia renovável.

“Todos os mercados ao redor do mundo estão tentando lidar com o mesmo problema”, disse Brad Jones, CEO interino do Texas Electricity Reliability Council, ao WSJ. “Estamos todos tentando encontrar maneiras de usar o máximo possível de nossos recursos renováveis… ao mesmo tempo, garantindo que tenhamos geração suficiente para gerenciar a confiabilidade.”

Mas outros argumentaram diminuir o ritmo de proibição de plantas tradicionais.

“Precisamos ter certeza de que temos novos recursos suficientes e funcionando antes de deixarmos algumas dessas aposentadorias irem”, disse Mark Rothelider, diretor de operações da operadora de sistema independente da Califórnia, ao WSJ. “Caso contrário, corremos o risco de não ter capacidade suficiente.”