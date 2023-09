Opções para WiZink incluindo venda de ações para fontes unitárias de Portugal

Por Jesus Aguado, Andrés Gonzalez e Sergio Gonçalves

MADRI (Reuters) – A WiZink está considerando diferentes opções estratégicas para seus negócios em Portugal, disseram quatro fontes familiarizadas com o assunto, enquanto o credor online espanhol busca acelerar o crescimento da unidade e aumentar seu valor.

A empresa está considerando uma joint venture ou um acordo comercial para vender empréstimos ao consumidor, disseram as duas pessoas, com as discussões preliminares focadas primeiro em encontrar um parceiro adequado. Uma venda de participação no negócio seria para uma minoria, disseram as pessoas. Os proprietários contrataram o Deutsche Bank para avaliar o interesse no negócio, disseram três das pessoas. As fontes não quiseram ser identificadas porque o assunto é privado.

WiZink é 100% propriedade da Warde Partners, uma empresa de investimentos. WiZink, Deutsche Bank e Varde Partners não quiseram comentar.

O crédito ao consumo em Portugal permanece em níveis recordes, apesar dos aumentos acentuados das taxas de juro por parte do Banco Central Europeu. O valor dos empréstimos pendentes no país aumentou 2,7% em julho, para cerca de 20,9 mil milhões de euros (22,41 mil milhões de dólares), segundo dados do Banco de Portugal.

A decisão sobre a venda da participação ou a celebração de uma parceria ainda não foi finalizada, advertiu um deles.

No primeiro semestre de 2023, o negócio de crédito online ao consumo da WiZink em Espanha e Portugal registou um lucro líquido de cerca de 60.000 euros, em comparação com um prejuízo de 12 milhões de euros no mesmo período do ano passado.

($1 = 0,9325 euros)

(Reportagem de Jesús Aguado em Madrid; Andrés González em Londres e Sergio Gonçalves em Lisboa; Reportagem adicional de Pablo Mayo Cerqueiro; Edição de Anousha Sakoui e Sharon Singleton)