ONU diz que o Afeganistão enfrenta catástrofe humanitária

Com milhões passando fome e quase toda a população balançando à beira da pobreza, um funcionário do Programa de Desenvolvimento das Nações Unidas disse à CNBC esta semana, o Afeganistão pode enfrentar a pior crise humanitária “que já vimos”. Existem cerca de 23 milhões de pessoas com extrema necessidade de alimentos, a economia de $ 20 bilhões pode Reduz em $ 4 bilhões ou mais O representante residente do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento no Afeganistão, Abdullah Al-Dardari, disse na quarta-feira que 97% da população de 38 milhões de pessoas correm o risco de cair na pobreza. “O Afeganistão está enfrentando provavelmente a pior catástrofe humanitária que já vimos”, disse Dardari à CNBC.Squawk Box Asia. “ “Nunca vimos um choque econômico dessa magnitude, nem uma crise humanitária dessa magnitude”, disse ele. Ele acrescentou que o financiamento da crise humanitária e dos serviços básicos é fundamental para sustentar a vida e os meios de subsistência no país da Ásia Central. Vários relatórios diz isso Muitas áreas do Afeganistão também enfrentam secas Mesmo com o inverno se aproximando.

Quando o Taleban subitamente assumiu o poder em agosto, os governos mundiais cortaram o acesso do Afeganistão ao financiamento internacional e congelaram os afegãos. Quase US $ 10 bilhões em ativos do banco central mantidos no exteriorEm um esforço para evitar que islamistas radicais acessem esse dinheiro. Isso levou ao colapso das finanças públicas e muitos trabalhadores pararam de receber salários, o que aumentou a pressão sobre o sistema bancário do país. O grupo armado ainda não foi reconhecido pela comunidade internacional como os governantes de fato do Afeganistão.

Um vendedor de frutas espera por clientes em um mercado de frutas e vegetais em Cabul em 11 de novembro de 2021. Hector Ritaml | AFP | Getty Images

O Paquistão sediou uma reunião em Islamabad na quinta-feira com representantes da China, Rússia e Estados Unidos para discutir a situação no Afeganistão. Autoridades dos quatro países também se reuniram com altos representantes do Taleban nos bastidores, de acordo com o relatório Departamento de Estado dos E.U.A. O primeiro-ministro do Paquistão, Imran Khan, disse que o Paquistão estava “enviando alimentos essenciais e suprimentos médicos de emergência [and] abrigos de inverno para fornecer socorro imediato aos afegãos e exortou a comunidade internacional a cumprir sua “responsabilidade coletiva de evitar uma grave crise humanitária” no Afeganistão. Al-Dardari, do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, disse que a comunidade internacional poderia fazer muito na frente humanitária e ajudar a manter os serviços básicos funcionando. “Estamos agora falando sobre intervenções imediatas e de curto prazo, mantendo nossos olhos no médio e longo prazo”, disse ele.

As Nações Unidas lançaram no mês passado fundo fiduciário especial Para colocar dinheiro rapidamente nas mãos de afegãos comuns – por meio de doações para pequenas empresas e projetos de dinheiro por trabalho que fornecem renda temporária para aqueles que não têm empregos, para que possam ajudar a restaurar a infraestrutura local. A Alemanha, por sua vez, já prometeu 50 milhões de euros (US $ 57 milhões), enquanto as Nações Unidas exortaram outros doadores a se comprometerem.