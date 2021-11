ONSeries Lisbon – Explorando o potencial de Portugal à frente da TBI Vision

Antes do evento de teatro português ONSeries Lisboa no final deste mês, o diretor do evento Géraldine Gonard disse ao TBI o que os delegados podem esperar, o que ele oferece à indústria internacional e porque a cena teatral nacional está em alta.

O ONSeries Lisboa tem o apoio do governo português e vai decorrer nos dias 25 e 26 de novembro. Sessões explorando a paisagem teatral do país, Oportunidades de parcerias internacionais e o surgimento de streamers como a gigante brasileira Globoplay. Géraldine Gonard, Diretora do ONSeries Lisboa, explica o que nos espera.

O que os potenciais participantes podem esperar do ONSeries Lisbon 2021?

A indústria portuguesa vive um momento excepcional com nova geração de talentos, produtores, expansão dos seus canais e comercialização dos seus conteúdos a nível mundial. A ONSeries Lisbon foi criada para apoiar a indústria transformadora independente portuguesa e é considerada um ponto de encontro único para a concretização de acordos entre a indústria portuguesa e players internacionais. O nosso objetivo é dar a conhecer os talentos e as produtoras que estão por trás das séries criadas e produzidas em língua portuguesa, e destacar o impressionante patrimônio histórico do país como local de filmagem com seus recursos naturais e instalações.

Em 2020, o número de empresas envolvidas na produção de conteúdos ficcionais em Portugal ultrapassava 200, sendo que o número de horas produzidas por ano por produtoras independentes visualizadas pelos canais lineares RTP1, RTP2, SIC e TVI ascendia a 1.240 horas. Acresce que o fenómeno das streamers, embora recente, não é estranho a Portugal, onde novas parcerias se estão a formar e já se iniciou a competição pela descoberta da capacidade original de integração nestes serviços.

O que a ONSeries Lisbon oferece a quem procura novos parceiros internacionais de produção?

A criatividade dos escritores portugueses e a sua abertura à participação em projetos globais. O nosso programa centra-se em evidenciar tudo o que Portugal tem para oferecer e aposta na promoção do encontro e descoberta do talento português, que agora é a chave para a concretização de novas alianças internacionais. Podemos ajudar qualquer participante internacional envolvido na produção, mas podemos ajudar no financiamento, compra ou distribuição de conteúdo com suas agendas, e teremos muitas oportunidades de networking. Co-produtos, incentivos fiscais e serviços de manufatura são os principais eixos do ONSeries.

Que novas oportunidades se abrem no mercado português, tornando-o um destino atractivo para produtos internacionais?

A partir de janeiro de 2022, as plataformas digitais passarão a ser tributadas a 1% dos seus lucros, que serão devolvidos à Agência de Cinema e Audiovisual (ICA) e 4% terão de ser investidos em produtos originais portugueses. Além disso, um desconto à vista de 30% foi implementado recentemente, aplicável a filmes, produtos audiovisuais e VOD, e acordos de coprodução foram assinados com mais de 60 países.

Como local, Portugal é particularmente atraente por uma série de razões. Em primeiro lugar, suas condições naturais são favoráveis ​​aos processos de filmagem. Em segundo lugar, devido à natureza especial de suas equipes técnicas. A constituição da Portuguese Film Commission tem vindo a reforçar este carisma, bem como o seu trabalho de promoção da promoção de descontos à vista e procedimentos de licenciamento. Finalmente, é necessário promover coprodutos. Portugal tem uma história de contacto com outros países. É uma nação aberta ao mundo, o que significa que pode ser um grande parceiro na coprodução internacional. Por fim, além de tudo o que já foi mencionado, as histórias estão no centro desse processo. Muitos séculos de história portuguesa, seja ficção ou documentário, estão repletos de histórias contadas em programas de filmes e séries audiovisuais. Essas histórias transcendem as fronteiras nacionais e atraem pessoas em qualquer canto do mundo.

O que o conteúdo do roteiro em português pode oferecer para a indústria global?

Portugal tem um conhecimento espantoso da produção de ficção através das novelas portuguesas, que há muitos anos é exportada para o mundo e já ganhou vários Emmy Awards internacionais. Hoje o mercado internacional está mais aberto do que nunca a novos países e novas abordagens audiovisuais, o que se reflete no conteúdo do guião de Portugal.

O ONSeries Lisboa é, acima de tudo, uma oportunidade excepcional de aceder ao talento português e conhecer pessoalmente alguns dos mais importantes argumentistas, realizadores e escritores do país. Participação da Ordem Ribeiro (Nova terra, Belmont), Jorge Picco da Costa (Crônica do Bom Malandros, Aspia), Patricia M ல்ல ller (Geral, luz vermelha), Pedro Lobes (Laços de sangue, coração de ouro), Rahul Palermo (As meninas disseram clube) E Rui Cardoso Martins (Estate, pelo motivo certo) Entre outros, já confirmados.