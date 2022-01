OnePlus 10 Pro incluirá uma câmera traseira tripla e software atualizado

OnePlus compartilha alguns detalhes adicionais sobre o que está por vir OnePlus 10 Pro, desta vez focando nas especificações da câmera. Se você espera obter muitas atualizações de hardware com esta parceria de segunda geração com a Hasselblad, parece que terá que esperar – exceto pela versão muito nova, essas atualizações são principalmente baseadas em software.

Para resumir algumas das especificações básicas da câmera que fizemos Eu aprendi no início desta semanaO OnePlus 10 oferecerá uma câmera traseira tripla – provavelmente a mesma configuração principal de 48 MP, ultralarga de 50 MP e ultralarga de 8 MP do ano passado. Há uma câmera frontal de 32 MP, que é uma resolução mais alta em comparação com as câmeras Selfie 9 e 9 Pro de 16 MP.

Uma atualização notável é a adição de um modo de fotografia chamado RAW Plus que, como Formato ProRAW da Apple, combina as vantagens de imagens de computador e captura de imagens RAW. O OnePlus 9 e o 9 Pro oferecem um modo RAW tradicional, portanto, esta é uma grande melhoria para quem deseja mexer com arquivos RAW ricos em dados, mantendo o processamento de imagem avançado das câmeras de smartphone.

Todas as três câmeras traseiras podem ser usadas no modo Hasselblad Pro atualizado para controlar as configurações de exposição e gravar arquivos RAW de 12 bits. Gostamos muito do modo Pro intuitivo no OnePlus 9 e 9 Pro, por isso estamos ansiosos para verificar a versão mais recente. Também existe um novo modo de gravação de vídeo manual denominado modo de filme. Ela oferece controle sobre ISO e velocidade do obturador, bem como acesso ao formato de fotografia LOG que se adapta melhor a gradação de cor após a fotografia.

As câmeras 9 e 9 Pro apresentam ajuste de cor da Hasselblad, e a OnePlus ainda está inclinada para esse aspecto da parceria. Nesta iteração, ele combina sua “Solução de bilhões de cores” (também para Oppo) e a ciência de cores da Hasselblad para transmitir cores de 10 bits a cada uma das três câmeras traseiras do telefone. Isso deve resultar em gradações de cores mais suaves em suas imagens – desde que você esteja olhando para elas em um monitor capaz de exibir todas essas cores.

No lado do hardware, há um novo sensor de câmera grande angular com um campo de visão máximo de 150 graus – em algum lugar no campo de futebol de 5 mm em termos de 35 mm. Se você quiser realmente Vá para uma foto emocionante, esta lente pode ser usada com o novo modo fisheye. Para uma visão um pouco mais estreita, o Wide oferece um modo de 110 graus, que é mais próximo do equivalente de 14 mm oferecido pelo 9 e 9 Pro, e usa correção de distorção AI.

Há outra alteração de hardware a ser observada: OnePlus parece ter derrubado a câmera monocromática. Este era um chip de baixa resolução incluído nos modelos anteriores para ajudar na hora de tirar fotos em preto e branco. Essa era a reivindicação, de qualquer maneira. nós Lute para descobrir que faz alguma diferença Em retratos monocromáticos, meu colega John Porter lamentou seus anos de existência, alternadamente chamando-o de “desconcertante” e “inútil”. As renderizações 10 Pro que vimos até agora mostram três câmeras de aparência útil junto com um flash e nada que se pareça com um pequeno sensor monocromático à vista. Se for esse o caso: Adeus, câmera monocromática, mal sabíamos o que você fez.

atualizações externas da câmera, O que aprendemos sobre o OnePlus 10 Pro até agora Nada surpreendente. Ele virá com um chipset Snapdragon 8 Gen 1, uma tela de 120 Hz e carregamento sem fio de 50 W – em linha com o carro-chefe OnePlus anterior e marcando todas as caixas para o “carro-chefe do Android 2022”. O lançamento está previsto para 11 de janeiro na China, com disponibilidade em outras regiões ainda este ano.