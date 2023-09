Onde estão a ser construídas menos casas em Portugal?

A mesma conclusão pode ser tirada dos dados de autoridade fiscalO crescimento médio do parque habitacional em Portugal entre 2017 e 2022 é de 0,29% ao ano. Segundo um relatório do INE, este valor é muito baixo tendo em conta a população que vive em Portugal há mais de 15 anos neste período. Segundo dados do INE, a faixa etária cresceu a uma taxa média de 0,41%.

A falta de habitação é particularmente evidente nas áreas metropolitanas de Lisboa e do Porto, onde tanto os preços dos imóveis como as rendas aumentaram nos últimos anos. No entanto, foi apenas nos municípios do interior que a acessibilidade à habitação diminuiu.

De acordo com cálculos do ECO baseados em dados da Comissão Tributária, 51 municípios (localizados maioritariamente no interior do país) registaram uma contração do seu parque habitacional nos últimos seis anos devido ao volume de construção de novas habitações. e reabilitação a uma taxa muito inferior ao número de casas demolidas.

Os municípios de Trancoso e Aguirre da Beira, no distrito de Garda, são os casos mais evidentes deste facto, pois apresentaram uma contracção de 1,27% e 1,23% no seu parque habitacional entre 2017 e 2022. Em números absolutos, estas perdas resultaram no “desaparecimento” de 589 casas em Trancoso e 349 em Aguirre da Beira.

No canto oposto, os municípios de Vícela e Porto, no distrito de Praga, registaram um crescimento médio anual de 1,21% e 1,1% nos últimos seis anos. Isto é 4,2 vezes e 3,8 vezes superior à média nacional.