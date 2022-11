Onde comprar Nvidia GeForce RTX 4080: atualizações de estoque à medida que acontecem

atualiza

Não estou muito surpreso que os três modelos do RTX 4080 ainda disponíveis na caixa sejam os modelos Palit GameRock OmniBlack de aparência feia. No entanto, desde que joguem bem, quem se importa com sua forma?

A CCL também possui o seguinte pacote em estoque: (Crédito da imagem: MSI) Este pacote contém um arquivo Placa de vídeo MSI GeForce RTX 4080 GAMING X TRIO 16GB e fonte de alimentação MSI MPG A850GF 850W 80 PLUS Gold por £ 1.546. É uma boa quantia, especialmente porque muitas pessoas que atualizam para o RTX 4080 podem precisar obter uma nova PSU também para alimentar o cartão, então isso pode economizar um pouco de dinheiro.

CCL Online no Reino Unido também tem um RTX 4080 em estoque:

Felizmente, as ações da Newegg parecem estar se mantendo. Aqui estão alguns ótimos preços que acabei de encontrar:

(Crédito da imagem: Micro Center) De volta aos Estados Unidos, e por enquanto, Parece que o Micro Center só tem um estoque RTX 4080 na loja, em vez de estar disponível online, por isso vale a pena verificar se há uma loja perto de você que tenha estoque. Essa foi uma maneira fácil de colocar as mãos no RTX 4090 quando outros varejistas online acabaram.

Os modelos RTX 4080 mais baratos que encontramos em Overclockers (e ainda estão disponíveis) são: Obtenha-os enquanto duram!

Os estoques da Overclocks UK incluem:

Mais estoque Newegg RTX 4080 dos EUA:

Os seguintes modelos estão disponíveis na Newegg:

Newegg nos EUA parece ter estoque do RTX 4080! (Crédito da imagem: Nvidia/Future)

A Best Buy parece estar vendendo nos EUA, embora muitos digam “em breve”. ficar de olho em Asus NVIDIA GeForce RTX 4080 16 GB GDDR6X por $ 1.549 Porque isso virá em breve.

Pesquisa no Reino Unido Ele tem alguns!

A Best Buy nos EUA ainda tem o RTX 4080s Tão logo” ….

Bem ofertas diretas agora! Vamos ver onde você pode obter seu RTX 4080 de…

É muito maior que o RTX 3080 e quase do mesmo tamanho que o RTX 3090 e o 3090 Ti, portanto, certifique-se de que seu computador tenha espaço suficiente para instalar esta GPU de 3 slots.

Instalei um RTX 4080 que testarei aplicativos criativos ainda esta semana. É uma grande GPU! (Crédito da imagem: Futuro)

Aqui estão os varejistas do Reino Unido: A Amazon nos EUA e no Reino Unido não parece ter o RTX 4080 em oferta no momento. Espero que isso mude em alguns minutos.

Estamos agora a 13 minutos do lançamento do RTX 4080 e vou mantê-lo atualizado sobre as atualizações de inventário à medida que forem chegando. Para acesso rápido aqui varejistas dos EUA, você deve verificar primeiro:

(Crédito da imagem: Palit) Como um aparte, sei que a aparência física não é tudo quando se trata de GPUs, no entanto Palit GameRock Midnight Kaleidoscope GeForce RTX 4080 (Abre em uma nova aba) Parece bonito para mim. Provavelmente seria melhor na vida real, mas as fotos no site da Box fazem com que pareça um pouco barato – o que por £ 1.399,99 certamente não é.

(Crédito da imagem: Nvidia) O site da Nvidia é uma boa maneira de ver os níveis de estoque para uma variedade de sabores do RTX 4080. Portanto, não apenas o Founders Edition padrão da Nvidia, mas também variantes feitas por empresas como PNY, Asus, MSI e muito mais. Você também pode obter preços e ideias de onde comprar o RTX 4080s. não o NVIDIA Reino Unido RTX 4080 (Abre em uma nova aba) E a Nvidia US RTX 4080 páginas da web vive agora. Definitivamente, vale a pena mantê-los abertos.

Alguns varejistas também fizeram com que apenas as pessoas em uma lista de espera pudessem comprar GPUs. por exemplo, A B&H tornou seu estoque RTX 4080 uma “somente fila” (Abre em uma nova aba). Isso significa que apenas as pessoas que se inscreveram para receber alertas de estoque poderão comprar um. A boa notícia é que é grátis e fácil de fazer – clique no botão ‘Notificar quando disponível’ e adicione seus dados para entrar na lista de espera. (Crédito da imagem: B&H)

(Crédito da imagem: Unsplash, rupixen.com) Uma das melhores coisas que você pode fazer enquanto espera que o RTX 4080 seja colocado à venda é se preparar antes do lançamento do estoque. Mantenha as páginas do varejista no topo desta página abertas em preparação. Em sua pressa para comprar um RTX 4080, você pode descobrir que os sites travam e não o deixam entrar, por isso é crucial tê-los abertos e prontos para funcionar com antecedência.

O preço significa que não fica muito atrás da RTX 4090 quando se trata de preço. Portanto, se você está gastando muito dinheiro de qualquer maneira, deveria pular o RTX 4080 e optar pelo RTX 4090? Embora seja o que eu recomendo a muitos entusiastas, há um problema: o RTX 4090 ainda é muito difícil de comprar. Sem conseguir uma RTX 4090 de estoque, a RTX 4080 (por algumas horas hoje, pelo menos) seria a melhor GPU que você pode comprar no momento. Esperamos que o RTX 4080 se esgote rapidamente, então você terá que ser rápido.

(Crédito da imagem: Futuro) Enquanto esperamos que o RTX 4080 seja colocado à venda em algumas horas, não deixe de conferir Análise Nvidia GeForce RTX 4080. Foi uma análise de GPU difícil, para ser honesto. Embora seja sem dúvida um dos As melhores placas gráficas Por enquanto, ele está tendo um desempenho incrível nos jogos (fora o desempenho poderoso RTX 3090Ti), e eles também são incrivelmente caros. Ele é vendido por cerca de US $ 1.299 / £ 1.269 para a Founders Edition, que é muito mais cara que a RTX 3080.