Onde as vacinas contra o coronavírus estão disponíveis no Condado de Salt Lake?

No início desta semana, o Departamento de Saúde do Condado de Salt Lake foi inundado com pedidos para isso atribuições Pela vacina COVID-19 recém-chegada, pela qual as pessoas esperaram até 45 minutos.

“Isso me diz que há muito interesse”, disse o porta-voz do departamento de saúde do condado, Nicholas Robb, na quarta-feira, o primeiro dia em que as vacinas foram disponibilizadas em clínicas em Salt Lake City, South Salt Lake City, Sandy, West Jordan e West Valley City. .

Ele disse que a pressa de segunda-feira para disponibilizar 570 consultas de vacinação semanais foi o resultado da demanda reprimida pela vacina atualizada. Desde então, o volume das chamadas diminuiu o suficiente para que o tempo de espera dos chamadores caísse para cerca de oito minutos.

A vacina foi aprovada pelo governo federal em meados de setembro para todas as pessoas com 6 meses ou mais, mas agora que foi comercializada, a distribuição e outras questões tornaram difícil encontrar doses em Utah e em todo o país.

“Havia um grupo de pessoas que estava muito animado e todos ligaram assim que puderam”, disse Rob. “Agora nos interessamos por essas pessoas, e outras pessoas interessadas estão aparecendo agora.”

Utahns que pegaram tudo o que estava disponível no condado Consultas de vacina Ele disse que no início da próxima semana haverá “um amplo espectro, um grupo diversificado de pessoas”. Homens, mulheres, mais velhos e mais jovens. Recebemos algumas ligações para vacinar seus filhos.”

Angie Gonzalez recebeu a vacina COVID-19 na segunda-feira no Departamento de Saúde Pública de Salt Lake City, cerca de um ano depois de ter sido vacinada pela última vez contra o vírus, com uma dose de reforço, no outono passado.

“É hora de uma nova dose”, disse Gonzalez, que trabalha em outra clínica de saúde e tem um filho de 2 anos. Ela descreveu a vacina Covid-19 como “como qualquer outra dose, sabe? “A cada temporada, você terá que conseguir, não importa o que aconteça.”

Como o governo federal pretende atualizar a vacina contra o coronavírus (COVID-19) todos os anos, espera-se que ela seja vista como semelhante à vacina anual contra a gripe, em vez de um reforço da série inicial de doses emitidas durante o primeiro ano da pandemia.

No entanto, alguns ainda se referem à nova vacina COVID-19 como uma dose de reforço, embora as doses atualizadas tenham como alvo uma versão do vírus que estava se espalhando no início deste ano, XBB.1.5, também conhecido como Kraken, mas não o original. . Eu me sinto triste.

É diferente da dose de reforço do ano passado, que é considerada uma vacina bivalente porque tinha como alvo um par de variantes Omicron, bem como a cepa original de COVID-19 das primeiras vacinas.

Ana M disse: Sheehy, Ph.D., imunologista do College of the Holy Cross em Worcester, Massachusetts, recentemente MedPage Hoje É por isso que ela não usa a palavra “reforços” para descrever as novas injeções monovalentes de COVID-19.

“É uma vacina nova e acho que as pessoas estão fazendo um esforço conjunto para chamá-la de ‘vacina Covid 2023-24’, porque a palavra ‘reforçada’ implica que é a mesma de antes”, disse ela.

A Escola de Saúde Pública Johns Hopkins Bloomberg explica desta forma em um arquivo Pergunta e resposta com Andy Pekosh, Professor de Microbiologia Molecular e Imunologia, sobre o que as pessoas precisam saber sobre a nova vacina:

A nova vacina é considerada um “reforço”? O FDA deixou de chamar isso de reforço e passou a chamá-lo de vacina atualizada contra o coronavírus. A mudança de redação reflete que passamos a tratar o coronavírus da mesma forma que tratamos a gripe, com vacinação anual. Encorajamos as pessoas a tomarem a “vacina anual contra a gripe” e não o “reforço da gripe”. Chamar-lhe uma nova vacina contra o coronavírus também reflete que não estamos apenas a aumentar a imunidade existente de vacinações anteriores; Em vez disso, a vacina cria uma nova resposta imunitária às variantes que circulam actualmente. Provavelmente ainda nos referiremos a ele como aumentado em alguns casos, mas é a mesma cena.

Rich Lakin, diretor de imunização do Departamento de Saúde e Serviços Humanos de Utah, não se importa com a forma como as pessoas se referem às vacinas, desde que observem como as obtêm. Menos de 16% dos habitantes de Utah receberam uma dose de reforço no ano passado, um pouco abaixo da média nacional.

“Você pode chamar como quiser”, disse Lakin. “É uma vacina monovalente contra a Covid destinada ao outono.”