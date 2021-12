Omicron, Covid-19 e Vaccine News: atualizações ao vivo

Casa de kits de teste rápido Covid-19 no Chelsea Community Connections em Chelsea, Massachusetts. crédito… JOSEPH PRIZIOSO / AFP – Getty Images

Mesmo enquanto o presidente Biden delineou na terça-feira novos planos para combater a variante altamente contagiosa Omicron, especialistas em saúde pública alertaram que as medidas não seriam suficientes para prevenir um aumento nas infecções e hospitalizações nas próximas semanas.

A estratégia do departamento inclui dobrar as campanhas de vacinação e apoiar os hospitais no tratamento de um grande fluxo de pacientes. As autoridades federais direcionarão recursos, incluindo médicos do Exército, para apoiar os sistemas de saúde e distribuir testes rápidos aos americanos.

Mas Biden explicitamente descartou paralisações e outras medidas severas do tipo postas em prática quando a pandemia surgiu pela primeira vez no início de 2020. Em entrevistas na terça-feira, alguns estudiosos argumentaram que a rápida propagação da variante requer medidas de mitigação mais duras.

Alguns expressaram frustração e consternação com o que descreveram como uma resposta tímida da saúde pública e lamentaram a aparente falta de vontade dos políticos e da sociedade em geral para tomar medidas mais agressivas.

A crise está aumentando enquanto os americanos se preparam para voar para as reuniões de feriado, os estudantes universitários vão para casa nas férias e jovens e velhos convergem para as festas de Ano Novo ou partem em viagens que podem espalhar ainda mais o vírus.

Na segunda-feira, autoridades federais de saúde pediram aos profissionais de saúde que aconselhassem seus pacientes a fazer testes domiciliares rápidos para a Covid antes das festas de fim de ano e pedissem aos hóspedes que fizessem o mesmo. Mas, embora os testes sejam vendidos sem receita, os preços começam em US $ 14 para um pacote de duas peças e muitos já se esgotaram.

E em nítido contraste com o conselho dado no ano passado, Biden encorajou as pessoas a se reunir e comemorar os feriados, desde que estejam vacinadas e tomem as precauções padrão.

Ao mesmo tempo, alertando que a variante estava se espalhando a uma velocidade sem precedentes, ele disse que haveria infecções de ômicron entre os vacinados, ele parecia sucumbir ao fato de que mesmo aqueles que receberam reforços poderiam contrair a variante altamente contagiosa.

“Ainda não consigo entender o quão rápido isso está acontecendo”, disse Joseph Fofer, epidemiologista genético do Centro Médico da Universidade de Nebraska. “Acho que seria muito ruim. Não sei como colocar de outra forma.”

Ainda não está claro se a variante causa doença mais branda do que as variantes anteriores. Mas há preocupação entre alguns cientistas de que a ideia se espalhou tão amplamente e que o público, exausto pela pandemia, baixou a guarda.

“Este é um patógeno incrivelmente contagioso e ainda não sabemos seu efeito sobre o risco e a morte”, disse Galette Alter, imunologista e virologista do Instituto Ragon do Hospital Geral de Massachusetts, MIT e Harvard.

“Temos que redefinir a importância e o rigor da primeira onda”, acrescentou. “Estamos de volta ao modo ‘achatar a curva’.”