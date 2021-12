Omicron aumenta o número de casos COVID na Califórnia

naquela Explosão de novos casos de coronavírus Uma variante Omicron de propagação rápida causou um aumento acentuado no COVID-19 Hospitalização em toda a CalifórniaO que levou a novos alertas e chamadas de alerta de funcionários de saúde pública.

Durante a semana que terminou no domingo, a Califórnia relatou uma média de 11.914 novos casos de coronavírus por dia – um salto de 73% em relação a duas semanas atrás, De acordo com os dados compilado pelo The Times.

Esse fluxo de infecção começou a lançar uma sombra sobre os hospitais. Havia 4.001 pacientes infectados com coronavírus hospital estadual Domingo, um aumento de quase 14% em uma semana. As internações hospitalares COVID-19 não têm sido altas desde o início de outubro.

Barbara Ferrer, diretora de saúde pública do condado de Los Angeles, disse que os indicadores mais recentes “mostram perfeitamente que estamos passando por tempos muito difíceis durante as férias de inverno”.

Ela disse: “Enquanto muitos estarão protegidos das doenças mais graves do Omicron porque recebem vacinas completas e reforços onde são elegíveis, um número muito alto de casos pode facilmente causar estresse significativo ao sistema de saúde, mesmo que uma pequena porcentagem deles infectados precisam de cuidados hospitalares ”, disse ele em um comunicado recente.

casos altos

No condado de Los Angeles, os casos do novo coronavírus aumentaram drasticamente no período que antecedeu o Natal.

Na terça-feira, 3.052 novos casos foram notificados; Quarta-feira, 6.509; Quinta-feira, 8633; Sex, 9888; Sábado, 11930; Domingo, 8891. As autoridades alertaram que esses números impressionantes no fim de semana são, na verdade, menores devido a atrasos nas reportagens durante o feriado.

em seu pico durante escalou no inverno passado, O condado de Los Angeles tem uma média de cerca de 16.000 casos do novo coronavírus por dia. Ferrer disse que a última onda poderia facilmente superar isso.

“Se nossos números de casos continuarem a aumentar em um ritmo rápido na próxima semana, podemos olhar para o número de casos que não vimos antes – mais de 20.000 por dia até o final deste ano”, disse ela na quarta-feira.

A porcentagem de testes de coronavírus no condado de Los Angeles que deram positivo aumentou dramaticamente. Durante o período de sete dias que terminou no domingo, 10,8% dos testes de coronavírus foram positivos. Em comparação, no período de sete dias encerrado em 20 de dezembro, 3,4% dos exames apresentaram resultados positivos.

De acordo com os dados Divulgado na quinta-feira pelo Departamento de Saúde Pública da Califórnia, pelo menos três sistemas de saúde do estado informam que o Omicron parece ser responsável por 50% a 70% dos novos casos.

hospitalização

O número de internações hospitalares COVID-19 no Condado de Los Angeles também aumentou dramaticamente desde 1º de dezembro, de 569 para 904 no dia de Natal, um aumento de 59%. As admissões hospitalares de domingo aumentaram para 966.

Mas o último número é muito menor do que há um ano, quando as vacinas acabavam de ser introduzidas e a oferta era muito limitada. No dia de Natal de 2020, havia 6.815 pessoas infectadas com COVID-19 nos hospitais do condado de Los Angeles, contra 2.572 em 1 de dezembro de 2020. No seu pico em 5 de janeiro, o condado de Los Angeles registrou 8.098 hospitalizações, um período que coincidiu com Com oprimido hospitais e Morgues transbordando.

Atualmente, as hospitalizações por COVID-19 no sul da Califórnia estão aumentando mais rapidamente do que na área da baía de São Francisco.

Desde 1º de dezembro, a taxa de hospitalização no sul da Califórnia aumentou cerca de 41%, de 7,7 casos por 100.000 residentes para 10,8.

Em contraste, a Grande São Francisco Bay Area viu sua taxa aumentar 26%, de 3,8 para 4,8. Os especialistas dizem que é motivo de preocupação quando a taxa é de 5 ou mais.

a Império interior Possui uma das taxas de hospitalização COVID-19 mais altas no sul da Califórnia; A média do condado de San Bernardino é 20 e o de Riverside é 15. A média do condado de San Diego é 11; Condados de Los Angeles e Ventura, 9; e Orange County, 8.

Alguns especialistas expressam a esperança de que as áreas com altas taxas de vacinação e ocultação não sejam devastadas por mais hospitalizações do que COVID-19.

O Dr. Robert Wachter, chefe de medicina da Universidade da Califórnia em San Francisco, escreveu na sexta-feira que, embora as taxas de casos de coronavírus estejam aumentando drasticamente em San Francisco, o número de hospitais continua baixo.

A má notícia, disse Wachter, é que o Omicron está se espalhando rapidamente em San Francisco. A boa notícia é que o Omicron parece causar doenças muito mais brandas, especialmente na população vacinada. livros no Twitter.

O Dr. Anthony Fauci disse à ABC no domingo que dados recentes da Grã-Bretanha mostram que na onda de Omicron, uma proporção menor de novas pessoas infectadas precisa ser hospitalizada.

“Curiosamente, o tempo de internação hospitalar foi mais curto e a necessidade de oxigênio foi menor”, ​​Fauci Ele disse Em “This Week” na ABC. No entanto, como o Omicron causa um grande volume de novas infecções, a alternativa poderia encontrar muitas pessoas que não foram vacinadas e sobrecarregar os hospitais.

Fauci disse em uma entrevista para a TV que as pessoas que não estão imunizadas “correm maior risco quando você tem um vírus que é extraordinariamente eficaz para pegar e infectar pessoas, como é o caso do Omicron”. Omicron “ainda pode levar a muitas hospitalizações nos Estados Unidos.”

Diferenças geográficas

Wachter disse que ficaria muito menos otimista em áreas com taxas de vacinação mais baixas. São Francisco tem uma das taxas de vacinação mais altas da Califórnia, com 88% da população recebendo pelo menos uma dose. Mas outras áreas do estado têm taxas mais baixas; O Condado de L.A. é de 76%; Orange County, 75%; Condado de Ventura, 74%; Fresno County 65%; Condado de Riverside, 64%; San Bernardino County 60%; O condado de Kern é de 56%.

“Eu ficaria … muito mais assustado se não fosse recompensado e fortalecido. Desmotivado desempenhando um papel arriscado”, Wachter livros.

em San Francisco, Ele disse e compre Ele ainda espera um aumento nas hospitalizações, mas “parece improvável que seja devastador aqui”.

No condado de Los Angeles, as autoridades expressaram preocupação com o aumento do número de casos.

Ferrer disse na semana passada que o condado de Los Angeles poderia administrar o número crescente de casos sem sobrecarregar o sistema hospitalar, se mais pessoas fossem vacinadas e reforçadas, usando máscaras em espaços públicos internos e áreas externas lotadas, evitando grandes reuniões internas.

Testes

Em meio ao aumento contínuo, as autoridades do condado de Los Angeles anunciaram que o farão Tome medidas para expandir o teste, efetivo na sexta-feira – como a extensão do horário de funcionamento nos locais de teste em todo o condado, “compromissos adicionais de semana e fim de semana”, bem como o envio de mais unidades de teste móveis para as “áreas mais afetadas”.

O departamento de saúde do condado também está relançando um programa de coleta de exames domiciliares no qual os residentes pode pedir Kit de esfregaço nasal em casa e entregue pela FedEx em 2 dias.

Autoridades de saúde do condado disseram que a demanda por testes aumentou à medida que os residentes se preparavam para as festividades do feriado.

“Os residentes do condado de Los Angeles estão se saindo bem ao fazer o teste como precaução antes de se reunirem, se foram expostos e quando os primeiros sintomas aparecem”, disse a Dra. Christina Galli, diretora do departamento de serviços de saúde do condado, em um comunicado à imprensa. “Continuaremos monitorando de perto as necessidades de teste e ajustando a capacidade conforme necessário nas próximas semanas.”

Califórnia Ele também se prepara para dar testes rápidos Para alunos de escolas públicas de ensino fundamental e médio, o horário de funcionamento é estendido em locais de exibição lotados.

“Depois que nossos filhos aproveitam as férias … queremos ter certeza de que eles voltam em boas condições quando saíram, o que significa que queremos ter certeza de que testamos nossos filhos e os preparamos para voltar”, Gov. Gavin Newsom disse na semana passada.

Newsom reiterou o compromisso da Califórnia em manter as escolas abertas para ensino presencial – uma promessa reafirmada em uma declaração conjunta emitida por seu escritório na manhã de quarta-feira por organizações relacionadas à educação, incluindo a California Parent Teacher Assn. , California Teachers Assn. , SEIU California, State Charter School Association e California School Boards Assn.

Aqui estão mais informações sobre testes em áreas específicas:

Condado de los angeles

Los Angeles City

praia longa

Pasadena

Orange County

Condado de San Bernardino

Riverside County

Ventura County

Condado de Santa Bárbara

Condado de san diego

passos adicionais

Sete campi têm atraso De volta em pessoa, tudo UC e Cal. State O campus exigirá reforços para os alunos elegíveis.

O país também anunciou que os profissionais de saúde serão obrigados a ter uma vacina COVID-19 reforço Na esperança de proteger a comunidade médica e as populações vulneráveis ​​que atende.

USC anunciado sexta-feira Essas aulas ocorrerão remotamente na primeira semana do semestre seguinte, e os alunos e funcionários serão obrigados a enviar prova da filmagem de reforço do COVID-19 assim que forem elegíveis. As residências universitárias da USC permanecerão abertas, mas todos os alunos precisarão fazer o teste COVID negativo antes de se mudar para a acomodação no campus e antes de retomar o ensino presencial. A University of Southern California também está adiando a convocação de novos alunos na primavera por cerca de duas semanas. Foi originalmente agendado para 7 de janeiro.

A universidade disse que vai anunciar prazos para a solicitação de reforços COVID para alunos, professores e funcionários. Os alunos da UCSD também devem receber reforços, embora seja responsabilidade de cada local implementar o mandato. Cal. State University Ele também emitiu um mandato de reforço para COVID para estudantes.

Algumas cidades estão tomando suas próprias medidas proativas. Auckland mudou-se Unir-se a Los Angeles, San Francisco, West Hollywood e Berkeley na solicitação de prova de vacinação para patrocinar restaurantes internos e academias. E em San Jose, o prefeito Ele disse que queria Exigir que todos os funcionários da cidade recebam doses de reforço como condição de emprego e que qualquer pessoa que entre nas instalações de propriedade da cidade faça o mesmo.