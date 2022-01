Ohio State Football Club contrata o técnico do Cincinnati, Perry Eliano

As mudanças na comissão técnica do estado de Ohio continuam na quinta-feira no lado defensivo da bola.

O programa está definido para trazer Perry Eliano como treinador de segurança e Tim Walton como treinador de passageiros, para se juntar ao coordenador recém-chegado Jim Knowles, e as pessoas familiarizadas com seus compromissos para o The Dispatch foram confirmadas.

Nenhum anúncio oficial foi feito pela escola, mas o técnico de meio-campo Al Washington e o coordenador de defesa Kerry Coombs não serão contratados para criar as vagas.

Eliano, 43 anos, foi o treinador de cornerbacks do Cincinnati nas últimas duas temporadas, onde é creditado por moldar o desenvolvimento dos premiados quarterbacks Kobe Bryant e Ahmed “Sauce” Gardner, ambos cruciais no outono passado para ajudar os Bearcats a se tornarem o primeiro time de o grupo de cinco até o jogo de futebol da faculdade.

Bryant foi nomeado Jim Thorpe como o melhor linebacker defensivo do país, enquanto Gardner também foi o consenso americano.

Cincinnati terminou em segundo lugar nacionalmente na defesa de passes, perdendo uma média de 169 jardas por jogo.

Eliano, natural de Killeen, Texas, passou duas temporadas como coordenador defensivo no Bowling Green em 2016 e 2017.

O jogador de 50 anos foi assistente da NFL na última década, mais recentemente como treinador do Jacksonville Jaguars. Ele também serviu como pedra angular para os Buckeyes de 1990-93, trazendo-o de volta à sua alma mater.

E Chris Ash, o ex-coordenador defensivo do estado de Ohio que estava na equipe da Jaguar com Walton no outono passado, deu muitos elogios.

“Ele é ótimo com os caras”, disse Ash. “Muita energia e um motivador muito bom. Professor muito bom. Muita experiência na NFL. Sempre falava sobre os Buckeyes e como ele estava impressionado com sua experiência lá.”

Apesar de estar dentro da NCAA e de 10 treinadores assistentes em campo antes dos movimentos de quinta-feira, os Buckeyes estavam procurando pelo menos um treinador do ensino médio.

Além de Convocar jogadas para defender temporariamente Durante a maior parte da temporada passada, Matt Barnes treinou o defensive back.

Mas Barnes Deixado na esteira do Rose Bowl Para se tornar o coordenador defensivo em Memphis.

Sua partida permitiu que Nolis embarcasse no navio em 2 de janeiro, mas os deixou sem um treinador secundário.

Combs não treinou mais o defensive back na temporada passada para se concentrar em seu papel como coordenador.

Ele retornou ao estado de Ohio como assistente em 2020, substituindo o ex-coordenador defensivo Jeff Havley, que saiu para se tornar o treinador do Boston College.

Em sua primeira passagem na equipe sob o comando do ex-técnico Urban Meyer de 2012 a 2017, Combs alcançou um sucesso notável como treinador de canto, recrutando e desenvolvendo sete escolhas de primeira rodada na NFL antes de partir para a liga para treinar com Mike Frabel. a equipe do Tennessee Titans.

Sua energia na lateral durante os jogos também fez de Coombs um favorito do público.

Mas as temporadas recentes marcaram a primeira vez que Combs foi coordenador de nível universitário, e ele foi destituído de suas responsabilidades defensivas após uma derrota por 35 a 28 para o Oregon na semana 2.

Durante uma entrevista coletiva no meio da temporada, Combs reconheceu o quão difícil foi o rebaixamento, mas prometeu não deixar isso afetar sua posição.

Observe seus jogadores.

“Eu só quero dar um grande abraço ao treinador Combs”, disse Jack Sawyer, um novo defensive end, antes do Rose Bowl. “Obviamente, a situação em que ele estava não era fácil, recebendo todo esse ódio nas redes sociais e sendo rebaixado no meio da temporada. Não foi fácil para ele.

“Ele nos mostrou o que significa ser um líder e o que significa ser um homem de verdade neste negócio, e como ele voltou ao trabalho no dia seguinte. Você nunca o viu, sempre com uma mentalidade positiva, verificando como nós trabalhamos fazendo isso, então quebrando a bunda dele o mais forte possível. “Ele pode nos treinar. Quando vimos isso, isso meio que nos motivou porque eu não acho que as pessoas realmente percebem o quão difícil era a situação.”

Washington foi assistente dos Buckeyes por três temporadas, juntando-se ao elenco inaugural de Ryan Day em 2019 como treinador de quarterbacks.

Ele fez a rara mudança de Michigan para Ohio, mas foi uma chance para ele voltar para sua cidade natal, Columbus, onde se formou na Bishop Watterson High School, e seu pai, Al Sr., era um linebacker dos Bucks.

Na temporada mais recente, Washington recusou uma oferta para ser o coordenador defensivo no Tennessee, um papel lucrativo que incluía um salário de sete dígitos, para ficar no Ohio State.

Com sua saída, Knowles provavelmente treinará seus meio-campistas, bem como as funções de coordenador.

Ele não foi responsável pela gama de posições como coordenador defensivo por quatro temporadas no Oklahoma State, mas foi o treinador de linebacker, além de ser coordenador de Duke em sua passagem anterior.

Exceto pela nomeação de Knowles, a maioria das reformas na comissão técnica de Day nesta temporada foram no lado ofensivo da bola com Justin Fry. Tocado como uma linha ofensiva treinador para Substituir Greg Stedrawa O treinador largo sendo Brian Hartline Promovido a coordenador de jogos de rolagem.

Mas a defesa tem sido a questão mais urgente para os Buckeyes lidarem com a entrada em 2022.

Apesar de ter sido a equipe com maior pontuação do país na temporada passada, eles cederam pontos nos grupos.

Nos últimos dois jogos, eles cederam um total de 87 pontos para Michigan e Utah. Esta foi apenas a segunda vez na história do programa e a primeira desde 1891 que eles permitiram 40 ou mais pontos em jogos consecutivos.

