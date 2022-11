OG Splinter Cell é lançado gratuitamente enquanto a Ubisoft se envolve na reformulação da arte conceitual

Splinter Cell de Tom Clancy Faz 20 anos este mês e, em reconhecimento ao seu aniversário, a Ubisoft carregou um vídeo de 20 minutos no YouTube com vários desenvolvedores falando sobre suas experiências por trás dos óculos multivisão do assassino furtivo Sam Fisher. Além disso, o estúdio de Toronto por trás do remake anunciado no ano passado compartilhou algumas imagens de “arte conceitual inicial” de alta resolução criadas para o jogo. A Ubisoft também está oferecendo o jogo original de 2002 gratuitamente no PC até 30 de novembro.

Endossado pelo romancista techno militar de suspense de Tom Clancy, célula fragmentada é uma série de jogos furtivos desenvolvidos por vários estúdios da Ubisoft. Você interpreta Sam Fisher, um agente da NSA vestindo roupa de mergulho originalmente dublado pelo ator Michael Ironside, que tem a tarefa de assassinar alvos sub-repticiamente em um esforço para impedir que as guerras violentas comecem. Ao todo, sete célula fragmentada Jogos foram produzidos, o último dos quais foi em 2013 Lista negra. No entanto, após quase uma década de silêncio sobre se Sam Fisher se encaixaria ou não novamente para sufocar alguns bandidos, a Ubisoft finalmente saciou a sede dos fãs, anunciando em dezembro de 2021 que sua equipe de Toronto iria dirigir um remake (não um remake) do jogo OG.

A Ubisoft tem estado bastante quieta desde aquele anúncio – até agora. dentro Nova postagem no blog Postado em 17 de novembro, a Ubisoft compartilhou algumas artes conceituais iniciais para o remake, bem como um vídeo mostrando os desenvolvedores trabalhando no jogo. O diretor de comunicações editoriais da Ubisoft, Youssef Majeed, afirmou que este remake iria “atualizar” os temas do jogo original e “reconstruí-lo do zero”. No final do vídeo de 20 minutos, a equipe descreve sua visão para o remake, explicando como isso “estabelecerá as bases para o futuro da franquia”.

“Queremos dar ao jogador mais oportunidades para desescalar algumas [in-game] disse o designer-chefe do jogo, Andy Schmoll. “Stealth é claramente um pilar muito importante para nós, e pretendemos incorporar filosofias de design modernas, melhorando a jogabilidade furtiva minuto a minuto que era tão distinta no jogo original.”

Ubisoft

Junto com o compartilhamento de algumas artes conceituais iniciais do célula fragmentada Remake, a Ubisoft também apresenta o jogo original, Splinter Cell de Tom Clancy de 2002 gratuitamente no PC. Você tem que Pegue o jogo na Ubisoft Store, mas ei! Grátis é grátis, certo? Você tem até 30 de novembro para reivindicá-lo por zero dólares.

A Ubisoft deixou claro que o remake ainda está em um estágio inicial de desenvolvimento, e nenhuma data de lançamento ou plataformas de lançamento foram definidas ainda. Por enquanto, tudo o que podemos fazer é dar uma olhada na arte conceitual abaixo e especular sobre o que acontecerá: