oficial dos EUA: chefe da CIA fez viagem secreta à China em meio a tensões | notícias de política

Em um esforço para melhorar as comunicações entre Pequim e Washington, o diretor da CIA, William Burns, visitou a China no mês passado para conversar com seus colegas chineses, disse uma autoridade dos EUA.

A visita de Burns em maio, relatada pela primeira vez pelo Financial Times, ocorre quando Washington tenta acalmar as tensões com Pequim e restaurar as linhas de comunicação em meio a temores de que a falta de comunicação entre as duas potências mundiais possa acidentalmente levar a um conflito.

A notícia da visita à China ocorre quando o governo do presidente dos EUA, Joe Biden, pressiona para restaurar o contato e agendar reuniões entre vários altos funcionários em Washington e Pequim.

“No mês passado, o diretor Burns viajou para Pequim, onde se reuniu com seus colegas chineses e enfatizou a importância de manter linhas de comunicação abertas nos canais de inteligência”, disse uma autoridade dos EUA à agência de notícias Reuters na sexta-feira.

Burns se reuniu com funcionários da inteligência chinesa e não com nenhuma liderança estrangeira ou política de Pequim, de acordo com uma segunda pessoa familiarizada com a visita, que também falou sob condição de anonimato.

A CIA, que não divulga regularmente tais visitas, recusou-se a comentar os relatos da viagem de Burns à China.

As relações entre Pequim e Washington estiveram sob forte tensão nos últimos meses devido a questões que vão desde o histórico de direitos humanos de Taiwan e China até a crescente atividade militar de Pequim no Mar da China Meridional e os laços estreitos com a Rússia.

Washington acusa a China de considerar fornecer ajuda militar a Moscou para apoiar sua invasão da Ucrânia. A China negou essas acusações.

Alguns críticos do governo Biden questionaram o valor das aberturas de Washington a Pequim, dizendo que décadas de engajamento não conseguiram mudar a abordagem da China em uma série de questões, incluindo comércio, segurança e direitos humanos.

O secretário de Estado dos EUA, Antony Blinken, adiou uma viagem à China em fevereiro em meio a uma tempestade diplomática depois que um suposto balão espião chinês foi abatido sobre o espaço aéreo dos EUA e sobre locais militares sensíveis.

Na sexta-feira, o secretário de Defesa dos EUA, Lloyd Austin, também apertou a mão do ministro da Defesa Nacional da China, Li Changfu, à margem de uma cúpula de segurança em Cingapura, mas não houve “troca substancial”, disse o Pentágono.

A China se recusou anteriormente a realizar um encontro oficial entre Austin e Lee, que está sujeito a sanções dos EUA, durante a Cúpula de Segurança Shangri-La, que será realizada nos próximos dias.

Em 2018, Washington impôs sanções ao Departamento de Desenvolvimento de Equipamentos (EED) do Ministério da Defesa da China e ao seu então diretor Li, pela compra de mísseis e aeronaves de combate da Rússia.

As sanções levaram à proibição de vistos nos EUA e proibiram o European Endowment for Democracy e Lee de realizar transações com o sistema financeiro dos EUA.

Falando na cúpula no sábado, Austin disse que o diálogo entre os Estados Unidos e a China é “essencial” e ajudará a evitar erros de cálculo que podem levar a conflitos.

Os Estados Unidos acreditam que as linhas de comunicação estão abertas com a República Popular da China [PRC] Austin disse em comentários na cúpula.

“Quanto mais falamos, mais podemos evitar mal-entendidos e erros de cálculo que podem levar a crises ou conflitos”, disse ele.

Separadamente, o conselheiro de Segurança Nacional da Casa Branca, Jake Sullivan, disse na sexta-feira que os Estados Unidos querem se envolver com a China “sem pré-condições” em questões de controle de armas nucleares, mas que Pequim ainda não está disposta a fazê-lo.

“Simplificando, ainda não vimos uma disposição da RPC de separar a estabilidade estratégica das questões mais amplas do relacionamento”, disse Sullivan em um discurso à Associação de Controle de Armas, observando que este tem sido um alicerce da segurança nuclear e estratégica por décadas. .

“É por isso que também estamos dispostos a envolver a China sem pré-condições, o que ajuda a garantir que a concorrência seja administrada e que a competição não se desvie para o conflito”, disse ele.

“Veremos o que a República Popular da China escolhe”, acrescentou.