Oferta de última hora da Dell Black Friday: economize até US $ 300 no monitor de jogos QD OLED Alienware de 34 polegadas

As vendas da Dell Black Friday estão quase acabando, mas isso não impede a Dell de lançar mais novos negócios. Agora você pode ter Alienware AW3423DWF Monitor de jogos QD-OLED de 34 polegadas por apenas US$ 799,99. Isso é $ 200 a menos que o MSRP. Além disso, você recebe um vale-presente Dell adicional de $ 100 com sua compra. Você receberá o vale-presente por e-mail dentro de 20 dias após o envio do Xbox e expirará após 90 dias. Use seu cartão-presente para comprar quase tudo da Dell, incluindo PCs para jogos, monitores de jogos, consoles de jogos e até jogos e acessórios do Xbox.

Oferta da Black Friday: monitor de jogos QD OLED Alienware AW3423DWF de 34 polegadas

Bônus de vale-presente eletrônico Dell de US$ 100 Alienware AW3423DWF Monitor de jogos QD-OLED de 34 polegadas 3440 x 1400 curvado 0,1 ms 165 Hz uma tela ser visto Na Dell

O Alienware AW3423DWF é um dos dois únicos monitores de jogos QD OLED que a Dell vende. Este monitor de 34 polegadas possui resolução WQHD de 3440 x 1440 com tempo de resposta de 1 ms e taxa de atualização de 165 Hz. Painel OLED Samsung Quantum Dot. Este é o mesmo painel encontrado em Samsung Odisseia G8 Este monitor de jogos QD OLED de 34 polegadas está à venda por US $ 70 adicionais (sem vale-presente). Os painéis OLED de pontos quânticos, ou “QD”, são mais brilhantes do que os painéis OLED tradicionais sem perder a precisão das cores, o alcance e os amplos ângulos de visão dos monitores OLED. O AW3423DWF apresenta uma gama de cores DCI-P3 de 99,3% e é calibrado de fábrica com Delta E inferior. De 2. Possui certificação HDR True Black 400 e apresenta até 1.000 nits de brilho máximo.

se eu fosse não Se você está procurando um monitor 4K verdadeiro, este é um dos melhores que existem. A resolução WQHD ultralarga deste monitor é de 109 ppi. Você pode obter algo como uma GPU RTX 4060 Ti ou RTX 4070 e obter taxas de quadros perfeitamente reproduzíveis. Uma verdadeira tela 4K requer uma placa de vídeo mais potente. Recomendamos pelo menos o 4070 Ti e provavelmente o 4080, o que aumentará significativamente o custo do design do seu jogo.

Analisamos o monitor Alienware AW3423DWF e adoramos, mesmo com seu preço sugerido original de US$ 1.099. É facilmente um dos melhores monitores de jogos do mercado, especialmente por esse preço.

Análise do Alienware AW3423DWF IGN (9/10) “Embora US$ 1.099 não seja nada barato, o Alienware AW3423DWF parece um grande valor em comparação com o original. Ele oferece a mesma imagem impressionante e abandonar o G-Sync Ultimate não faz uma diferença notável nos jogos reais. O que resta é Uma tela muito semelhante por US$ 200 a menos do que no início deste ano. Esta é uma vitória e uma recomendação fácil se você estiver procurando por um monitor de última geração com uma imagem impressionante.”

