Octopath Traveler II anunciado para PS5, PS4, Switch e PC

Editora e desenvolvedora Square Enixe desenvolvedor assume anunciar Viajante Octopath II por PlayStation 5E a Playstation 4e Mudar e computador (vapor). Será lançado em 24 de fevereiro de 2023 em todo o mundo.

Aqui está uma visão geral do jogo, via arquivo Página do Steam:

Por aí A história se passa em Solistia, uma terra composta por um continente oriental e ocidental dividido pelo mar. É uma era tumultuada, à medida que grandes navios navegam por rotas marítimas movimentadas e o poder do vapor gera novas tecnologias. Algumas pessoas se alegram com as estrelas cintilantes do teatro e da indústria, enquanto outras choram pela guerra, peste e pobreza. Neste mundo distante, oito viajantes de diferentes regiões se aventuram por seus próprios motivos. Coloque suas botas e explore a terra como achar melhor, usando seus talentos únicos para ajudá-lo em sua jornada. Iniciar conspiração É tudo sobre você. Guias de recursos Comece sua aventura como um dos oito novos viajantes, cada um com suas próprias origens, motivações e habilidades únicas.

Series’ HD-2D Os gráficos, uma mistura de pixel art vintage e 3D CG, atingiram alturas ainda maiores.

A história se passa em Solestia, onde diversas culturas florescem do Oriente ao Ocidente e as indústrias da Nova Era prosperam. Você pode navegar pelos mares e explorar todos os cantos do mundo que mudam do dia para a noite.

Cada viajante tem um conjunto único de ações de caminho que eles podem usar para combater os moradores da cidade, obter itens, levar outros em suas jornadas e muito mais. Onde você irá? O que você vai fazer? Cada estrada que você tem que tomar.

A mecânica familiar do jogo original foi preservada, como a liberdade de desenvolver as carreiras e habilidades dos viajantes, bem como o sistema Break and Boost que torna as batalhas tão emocionantes. Novas mecânicas também foram adicionadas.

Aqui estão alguns detalhes adicionais:

dentro Viajante Octopath IIOs jogadores embarcarão em uma emocionante jornada pelo novo mundo de Solistia. Desenvolvido pela mesma equipe por trás do amado original, que já vendeu mais de três milhões de cópias em todo o mundo, esta edição é aprimorada com os visuais HD-2D da série: uma mistura impressionante de personagens 2D retrô em um belo mundo 3D. A nova história, personagens e recursos do jogo o tornam a entrada perfeita para os recém-chegados à série, mantendo o charme do jogo original para jogadores veteranos. Os jogadores podem esperar seguir a jornada de oito heróis distintos enquanto exploram a terra e conquistam inimigos em batalhas estratégicas por turnos em uma aventura própria. Os recursos e elementos de jogabilidade novos e antigos incluem: Quebre e fortaleça o sistema de batalha – Os jogadores devem agir estrategicamente para explorar as fraquezas inimigas para “quebrá-los” para causar mais danos e “fortalecer” seus viajantes para aprimorar suas habilidades.

– Os jogadores devem agir estrategicamente para explorar as fraquezas inimigas para “quebrá-los” para causar mais danos e “fortalecer” seus viajantes para aprimorar suas habilidades. Acompanhar ações – Os jogadores podem interagir com NPCs ao redor do mundo de diferentes maneiras usando um trabalhoÚnico para cada personagem. As ações do caminho variam dependendo do protagonista e se é dia ou noite.

– Os jogadores podem interagir com NPCs ao redor do mundo de diferentes maneiras usando um trabalhoÚnico para cada personagem. As ações do caminho variam dependendo do protagonista e se é dia ou noite. Nova história e personagens – Os jogadores podem embarcar em uma grande aventura na nova terra de Solistia e experimentar as histórias entrelaçadas de oito novos viajantes: Hikari (guerreira), Agnia (dançarina), Partetio (comerciante), Oswald (erudito), Throne (ladrão), Temenos (clérigo), Ushit (Caçador) e Caste (Farmácia).

– Os jogadores podem embarcar em uma grande aventura na nova terra de Solistia e experimentar as histórias entrelaçadas de oito novos viajantes: Hikari (guerreira), Agnia (dançarina), Partetio (comerciante), Oswald (erudito), Throne (ladrão), Temenos (clérigo), Ushit (Caçador) e Caste (Farmácia). Ciclo dia/noite – As paisagens da cidade e as ações de caminho disponíveis para cada personagem mudarão dependendo se é dia ou noite, criando mais oportunidades de exploração e descoberta.

– As paisagens da cidade e as ações de caminho disponíveis para cada personagem mudarão dependendo se é dia ou noite, criando mais oportunidades de exploração e descoberta. força latente – Um novo item de batalha no qual os personagens podem liberar uma habilidade poderosa simplesmente preenchendo o medidor de habilidade durante o combate.

– Um novo item de batalha no qual os personagens podem liberar uma habilidade poderosa simplesmente preenchendo o medidor de habilidade durante o combate. cruzar caminhos – Histórias adicionais se desenrolarão entre os protagonistas à medida que sua jornada avança, entrelaçando ainda mais suas narrativas. Viajante Octopath II Ele estará disponível para pré-venda nas próximas 24 horas em uma versão digital padrão para PlayStation 5, PlayStation 4 e PC via Steam. Pré-encomendas para a edição padrão digital de Nintendo Switch Vai começar mais tarde. Uma edição física padrão para PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch está disponível para pré-encomenda agora em varejistas selecionados. O conjunto Physical Collectors Edition também está disponível para pré-venda agora no PlayStation 5, PlayStation 4 e Nintendo Switch exclusivamente via Loja Square Enix. A coleção de edições de colecionador físico inclui: Viajante Octopath II Jogo da edição padrão

Viajante Octopath II A coleção de estátuas dos viajantes: busto dos oito novos heróis

Viajante Octopath II Álbum de arte: livro de arte de 44 páginas

Viajante Octopath II Faixas de batalha estendidas: Mini CD de áudio Ao encomendar a Digital Standard Edition, os jogadores podem receber o pacote de conteúdo para download “Termos de viagem”, que contém os consumíveis abaixo para ajudar os jogadores em sua jornada: Cura da Uva (B) x 5

Inspiração Ameixa (B) x 5

Revitalizando geléia x 2

Gold Dust (pode ser vendido por 5000 cartas no jogo) x 1

Assista ao anúncio abaixo. Mostre as primeiras capturas de tela na galeria.

