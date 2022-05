O YouTube Go não estará mais disponível a partir de agosto

O YouTube Go será encerrado permanentemente em agosto. A equipe do YouTube tem anunciar Que deixará de usar a alternativa leve para sua principal aplicação, principalmente porque se tornou desnecessária ao longo dos anos. O YouTube desenvolveu um aplicativo Go para usuários onde a conectividade é irregular, os preços de dados móveis são exorbitantes e telefones de baixo custo que não podem executar o aplicativo principal, bem como dispositivos mais caros, podem ser comuns. A equipe explicou que desde o lançamento do Go em 2016, o YouTube fez várias melhorias de desempenho no aplicativo principal.

Algumas dessas atualizações permitem que o aplicativo principal seja executado com mais eficiência em dispositivos básicos e para pessoas com redes lentas. A equipe diz que também está trabalhando em novos controles que ajudariam as pessoas a reduzir o uso de dados móveis se tiverem acesso limitado a eles, embora não tenha dito quando o novo recurso estará disponível. Os usuários do Go agora são aconselhados a baixar o aplicativo principal, que, ao contrário da versão leve, permite que as pessoas comentem, postem, criem conteúdo e usem o tema escuro.

O YouTube Go estava inicialmente disponível no formato . Índia E Indonésia antes de fazer o seu caminho de beta E foi lançado amplamente novamente em 2017. Em 2018, o YouTube publicou em mais de 130 países, para que mais usuários possam baixar o aplicativo de 10 MB. Agora é a hora de dizer adeus. Como 9to5Google Observações, isso levanta questões sobre a necessidade de Android Go No futuro. O sistema operacional permite que telefones baratos funcionem mais rápido, mas pode chegar um momento em que a plataforma principal do Android possa funcionar com eficiência em dispositivos de baixo custo.