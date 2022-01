O voto de confiança de Boris Johnson na Grã-Bretanha explicado

O primeiro-ministro britânico Boris Johnson fala com alunos em uma aula de matemática enquanto visita a Oakwood School em 10 de janeiro de 2022 em Uxbridge, Inglaterra. Leon Neal | Getty Images Notícias | Imagens Getty

LONDRES – O primeiro-ministro britânico Boris Johnson está enfrentando a batalha política de sua carreira com uma rebelião crescente de dentro de seu partido após alegações de vários partidos e reuniões de funcionários do governo, incluindo ele próprio, durante os bloqueios por coronavírus. Uma investigação está em andamento para determinar a natureza e o objetivo das reuniões e se a legislação da Covid na época foi quebrada. Os resultados desta investigação são aguardados ansiosamente, pois os resultados podem levar mais parlamentares conservadores a se voltarem contra Johnson e dar um voto de confiança e desafiar a liderança. A CNBC tem um breve guia para uma crise política muito britânica:

A liderança de Johnson está sob enorme pressão após semanas de reportagens na mídia de vários partidos e comícios com a participação de funcionários do governo, incluindo Johnson às vezes. Um comício em particular atingiu o Johnson’s, que ocorreu em maio de 2020, no auge do primeiro bloqueio, quando o público em geral só podia conhecer outra pessoa de fora de casa, em um ambiente ao ar livre. Johnson admitiu ao Parlamento na semana passada que participou da festa – descrita como uma reunião “traga sua própria bebida” no parque de Downing Street para a qual cerca de 100 pessoas foram convidadas. Mas ele disse aos legisladores que só participou da cerimônia de 25 minutos para “agradecer aos grupos de funcionários” por seu trabalho árduo e que “acreditava implicitamente que este era um evento de trabalho”.

Dominic Cummings, ex-chanceler e agora um inimigo político proeminente, acusou Johnson de mentir ao Parlamento, dizendo que o primeiro-ministro alertou que o partido quebrou as regras da Covid na época. Johnson negou. Políticos, incluindo seu vice Dominic Raab, disseram que, se for comprovado que Johnson mentiu ao Parlamento, ele deve renunciar. Por enquanto, muitos legisladores do Partido Conservador de Johnson dizem que estão aguardando os resultados de uma investigação, liderada pela funcionária pública Sue Gray, sobre a natureza dos partidos e comícios. Outros já declararam publicamente que acreditam que é hora de Johnson ir embora, com um número crescente de cartas de desconfiança ao presidente do influente “Comitê de 1922”.

Essencialmente, o Comitê de 1922 é um grupo parlamentar que supervisiona os desafios à liderança do Partido Conservador. É um grupo partidário influente composto por vários deputados conservadores. Os legisladores do banco de trás diferem dos parlamentares da “frente” (que se sentam ao lado do primeiro-ministro no Parlamento) por não chefiarem ministérios ou departamentos do governo. O comitê (ou “os 22”, como é conhecido) se reúne semanalmente quando a Câmara dos Comuns se reúne, e é visto como uma forma de os membros da Câmara dos Deputados coordenarem e discutirem seus pontos de vista independentemente dos presidentes da frente. Se os legisladores conservadores não confiam em seu líder, podem enviar cartas afirmando isso ao presidente do grupo, Graham Brady, para exigir um voto de confiança. Para realizar tal votação, 15% dos parlamentares conservadores (ou 54 dos atuais 360 parlamentares conservadores) teriam que escrever cartas para Brady. Sky News informou na quarta-feira Ela acha que são necessários 12 caracteres extras para o desafio de dirigir Mas como as mensagens são entregues discretamente, apenas Brady sabe o número real. Sabemos do misterioso número de cartas, pois alguns parlamentares declararam publicamente que escreveram ao comitê de 1922 dizendo que não confiavam mais na liderança de Johnson. Curiosidade: O Comitê de 1922 foi formado em abril de 1923 após uma iniciativa de parlamentares neoconservadores (eleitos na eleição de 1922) para melhorar a cooperação dentro do partido.

Enquanto alguns parlamentares dizem que estão aguardando os resultados do relatório de Sue Gray no que a imprensa britânica chamou de “porta do partido”, se o presidente do comitê de 1922 receber cartas de desconfiança suficientes, uma votação será realizada. Se a maioria dos parlamentares do Partido Conservador votar em Johnson em uma votação, uma nova votação não poderá ser convocada por mais 12 meses, sob as regras atuais, embora a Sky News tenha relatado que o comitê de 1922 estava considerando se mudaria essa regra para permitir dois. de votos por ano. Se Johnson perder a votação, ele será forçado a renunciar e a disputa pela liderança do Partido Conservador começará. Nessa eventualidade, Johnson, como o líder deposto, não teria permissão para concorrer. É claro que outra alternativa para Johnson pode ser renunciar por conta própria, mas ele não está mostrando sinais de intenção de fazê-lo com a Sky News informando que Johnson parece pronto para lutar contra seus inimigos e está pedindo aos aliados para “fazer isso”.

Portanto, o que acontece a seguir pode depender em grande parte de como os legisladores, ainda hesitantes sobre a liderança de Johnson, responderão às descobertas da investigação de Sue Gray, que deve ser lançada na próxima semana. Johnson pode esperar até as eleições locais em maio, no entanto, se os legisladores decidirem deixar a eleição servir como um indicador da opinião pública no partido. Alguns podem não querer correr o risco com uma pesquisa de eleitores do YouGov/Times na semana passada já indicando uma queda no apoio aos conservadores e dando aos trabalhistas a liderança.