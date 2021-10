O treinador Urban Meyer pede desculpas a todos os Jacksonville Jaguars

Uma fonte confirmou à ESPN que o técnico do Jacksonville Jaguar, Urban Mayer, se dirigiu a toda a sua equipe na manhã de quarta-feira e se desculpou por seu comportamento na semana passada.

O pedido de desculpas de Mayer à equipe foi relatado pela primeira vez na quarta-feira pela NFL Network. O técnico do primeiro ano disse aos jogadores que lamentava constrangê-los, de acordo com a NFL Network.

Mayer deve se dirigir aos repórteres ainda na manhã de quarta-feira. Seu pedido de desculpas à equipe veio um dia depois que o proprietário do Jaguar, Chad Khan, repreendeu publicamente Mayer por suas ações “inexplicáveis” na semana passada em um bar em Ohio.

Mayer também comentou publicamente sobre a situação na terça à noite em seu programa de rádio no 1010XL em Jacksonville, reconhecendo que precisa restaurar a confiança da organização.

“Eu fiz um comentário quando cheguei aqui sobre o logotipo, sobre um dono querendo ganhar da pior maneira”, disse Meyer. “Essa é uma das razões pelas quais vim aqui. Gosto tanto desse cara … isso me deixa com tanta raiva de mim mesma que sobrevivi, acho, e fracassei.”



Mayer, 57, primeiro se desculpou na manhã de segunda-feira por suas ações na sexta-feira, um dia depois que o Jaguar perdeu por 24-21 em Cincinnati. Meyer disse que ele e seus familiares foram a seu restaurante – Urban Meyer’s Pint House – e que as pessoas em um evento próximo pediram para ser fotografadas com ele. Meyer disse que deveria ter saído quando as pessoas tentaram convencê-lo a dançar com eles.

Um videoclipe de nove segundos mostrando Meyer sentado de costas para o bar em um pulôver de Ohio enquanto uma jovem dança perto de seu colo foi postado na mídia social no sábado à noite.

Cerca de uma hora depois da coletiva de imprensa de segunda-feira, outro vídeo apareceu na mídia social que parecia mostrar Meyer tocando a bunda de uma mulher enquanto estava sentado no bar. A mulher parecia estar vestindo as mesmas roupas – jeans e uma blusa branca – que a mulher do primeiro vídeo viral.

Na terça-feira, Mayer disse em seu programa de rádio que as conversas que teve com pessoas dentro da organização sobre o que ele fez foram “terríveis”. Ele também reiterou sua preocupação de não ter certeza de como o acidente afetaria sua capacidade de liderar sua equipe.

“O fato de ter me tornado uma distração, deveria recuperar a confiança deles”, disse Meyer.

Mayer está em seu primeiro ano com a Jaguar, depois de liderar a Flórida e o estado de Ohio em três títulos nacionais. O slogan que ele escolheu para reconstruir uma das piores franquias da liga é “Adquira”.

O Jaguars 0-4 perdeu 19 jogos consecutivos[دت بك]a sua vitória sobre o Indianapolis Colts na abertura da temporada de 2020. A Jaguar hospeda o Tennessee no domingo. Eles perderam sete das últimas oito reuniões com os Titãs. A derrota do Tennessee daria aos Jaguars a segunda maior seqüência de derrotas na história da NFL – apenas Tampa Bay tem uma seqüência de derrotas mais longa (26 derrotas consecutivas durante as temporadas de 1976 e 1977).

Michael DeRocco da ESPN contribuiu para este relatório.