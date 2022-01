O treinador de bombeiros dos Vikings, Mike Zimmer, o gerente geral Rick Spielman – WCCO

Minneapolis (WCCO) – Depois que os Vikings não conseguiram ir aos playoffs pela segunda temporada consecutiva e pela quinta vez em oito anos, a equipe teria demitido o técnico Mike Zimmer e o gerente geral Rick Spielman.

Tom Pellisero, da NFL Network, anunciou as mudanças na manhã de segunda-feira. Mike Max da WCCO confirmou o tiroteio.

Consulte Mais informação: 4 possíveis alternativas para Mike Zimmer como treinador dos Vikings

Spielman divulgou a seguinte declaração na segunda-feira:

“Tenho a honra de fazer parte do Minnesota Vikings e desta comunidade incrível nos últimos 16 anos. As pessoas deste estado receberam a mim e minha família e nos trataram com o maior respeito durante todo o nosso mandato. Michelle e eu fizemos muitas lembranças especiais com nossos filhos aqui, e sempre consideraremos Minnesota nossa casa. “Fãs dos Vikings, vocês são algumas das pessoas mais apaixonadas em todos os esportes. A grande vibração do dia do jogo e a vantagem de jogar em casa no US Bank Stadium é por causa de todos vocês. Não há nada como o sentimento que compartilhamos juntos no pontapé inicial todos os domingos. . “Para os jogadores, treinadores e funcionários do Vikings, eu sinceramente aprecio seus esforços incansáveis ​​para vencer e sua dedicação a esta comunidade e base de fãs. Há tantas pessoas talentosas em toda esta organização e, por causa disso, os Vikings continuarão sendo um jogador especial. lugar no futuro”. “Finalmente, gostaria de agradecer a Zygi & Mark Wilf e toda a família Wilf por acreditarem em mim e constantemente fornecerem os recursos para que tenhamos sucesso como equipe de operações de futebol. Não é incomum na NFL estar em uma posição para tanto tempo, o que mostra como esse grupo de proprietários acredita na estabilidade e apoia seus líderes. “Embora hoje seja emocionante, espero que os fãs do Minnesota Vikings e dos Vikings não tenham nada além de sucesso no futuro”.

Os proprietários dos Vikings, Ziggy e Mark Welf, também divulgaram um comunicado:

“Esta manhã, conversamos com Rick Spielman e Mike Zimmer para dizer a eles que seguiremos uma direção diferente como gerente geral e treinador principal em 2022. “Agradecemos o compromisso de Rick e Mike com o sucesso da equipe em campo, sua paixão por causar um impacto positivo em nossa comunidade e sua dedicação aos jogadores, treinadores e funcionários. Embora essas decisões não sejam fáceis, acreditamos que é hora de uma nova liderança. para elevar o perfil de nossa equipe para que possamos competir continuamente por campeonatos.” Desejamos apenas o melhor para Rick e Mike e suas famílias. “Nossa extensa busca por um novo gerente geral e treinador principal começará imediatamente e será conduzida internamente. Estamos determinados a manter o sucesso e trazer aos fãs dos Vikings os campeonatos do Super Bowl que eles esperam e merecem.”

Em uma entrevista coletiva à tarde, o co-proprietário Mark Welf chamou de “dia difícil” e desistiu de chamar a mudança de “reconstrução completa”, dizendo que havia uma base sólida para o sucesso.

“Sinto que podemos ser competitivos em 2022 e é isso que vejo”, disse ele.

A organização não usa uma empresa de busca no processo de recrutamento. Mark Welf disse acreditar que a organização tem um alto QI coletivo de futebol e os recursos para encontrar um candidato adequado para treinador e gerente geral.

“Somos um lugar onde treinadores e motoristas querem estar”, disse Mark Welf.

Atualmente, apenas Zimmer e Spielman foram removidos. Outros funcionários de treinamento sob contrato permanecem neste momento.

Os Vikings terminaram a temporada 8-9, com um recorde de 4-2 na NFC North.

Zimmer se juntou aos Vikings em 2014 e os levou a um recorde de 72-56-1 em oito temporadas. Sua porcentagem de vitórias é a terceira melhor da história dos Vikings, atrás de Bud Grant e Denny Green. A equipe não ultrapassou 0,500 em nenhum momento em nenhuma das duas últimas temporadas de Zimmer como treinador.

Spielman está na equipe desde 2006 e detém o título de gerente geral desde 2012. Ele foi o homem que contratou Zimmer em 2014.

Consulte Mais informação: Seleção da primeira rodada dos Vikings, grupo adversário 2022

Um ano antes da chegada de Zimmer, a defesa dos Vikings era a última em pontos permitidos e a penúltima em jardas. Zimmer, uma das mentes defensivas mais respeitadas do futebol, derrubou imediatamente a unidade, terminando em décimo primeiro e décimo quarto em ambas as categorias em seu primeiro ano. Na temporada 2017-18, eles ficaram em primeiro lugar em ambas as categorias. Mas nos últimos dois anos, a defesa caiu de um penhasco, terminando em 29º e 27º em jardas e pontos permitidos no ano passado e 24º e 30º nesta temporada.

Os Vikings venceram a NFC North duas vezes sob o comando de Zimmer e nunca terminaram em último.

Na temporada 2017-2018, o melhor ano de Zimmer, os Vikings tiveram um recorde de 13-3 e chegaram à final da NFC, perdendo por 38-7 para o eventual campeão do Super Bowl, o Philadelphia Eagles.

O recorde geral dos playoffs de Zimmer foi de 2-3, com ambas as equipes vencendo o New Orleans Saints.

Durante seu mandato, os Vikings tiveram sete jogadores titulares diferentes. Eles também têm seis coordenadores ofensivos diferentes em suas oito temporadas.

Antes de vir para os Vikings, Zimmer foi o coordenador defensivo de Cincinnati por seis temporadas. Ele passou sete temporadas como capital de Dallas antes disso, com um ano em Atlanta no meio.

O primeiro rascunho de Spellman como GM introduziu o futuro membro do Hall da Fama dos Vikings, Harrison Smith, atualmente o Viking mais antigo. Sob seu comando, a primeira rodada dos vikings foi atingida e eles falharam. Além de Smith, ele foi elaborado por Anthony Barr, Xavier Rhodes e Justin Jefferson. Ele também perdeu jogadores como Matt Callell, Lacon Treadwell e Mike Hughes.

Após a primeira rodada, Spielman e a divisão de olheiros dos Vikings encontraram muitos jogadores produtivos. Stefon Diggs foi uma escolha de quinta rodada antes de emergir como um dos principais recebedores da NFL. O defensive end, terceiro colocado Daniel Hunter, teve um dos passes mais fortes antes de ser afastado devido a lesões nos últimos dois anos.

Spielman também fez um dos maiores acordos de agente livre da história da equipe quando contratou o jogador Adam Tillen, do Minnesota State Mankato.

A mudança de Spielman provavelmente será lembrada, apesar do meio-campista Kirk Cousins ​​assinar um contrato totalmente garantido após a temporada 2017-18 dos Super Vikings.

Com base na força daquela rodada de playoffs e no sentimento de que estavam a apenas um meio-campo do campeonato, Spielman e os Vikings concederam a Cousins ​​um contrato de três anos e US$ 84 milhões. Dois anos depois, ele recebeu uma extensão de US $ 66 milhões por dois anos.

Mais notícias: Fãs de Cold Vikings vão lutar antes do final da temporada

Desde que assinou com os Cousins, os Vikings foram 33-31-1 em quatro temporadas e perderam os playoffs três vezes.