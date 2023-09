O trabalho já começou no conteúdo para download do RPG indie Sea of ​​​​Stars

O fantástico jogo Sea of ​​​​Stars tem sido um grande sucesso para o desenvolvedor Sabotage. Vendeu 100.000 cópias no primeiro dia, apesar de estar disponível no PS Plus Extra e Game Pass, e a recepção da crítica foi incrivelmente positiva. Enquanto muitos de vocês ainda estão navegando na aventura de Zale e Valere, o trabalho já começou sobre o que vem por aí para os Guerreiros do Solstice.

Sim, o DLC para Sea of ​​​​Stars está atualmente em desenvolvimento. Falando recentemente à Rádio-Canadá, o diretor do jogo Thierry Boulanger confirmou esses detalhes. Ele explicou que a equipe se dividiu em duas partes – algumas estão em busca do terceiro jogo do estúdio, enquanto outras começaram a trabalhar na adição de DLC para o RPG.

O DLC era na verdade uma meta extensa para o Kickstarter, então sempre fez parte do plano desenvolver um capítulo subsequente. Será chamado de “Throes of the Watchmaker” e aparentemente formará conexões narrativas entre Sea of ​​​​Stars e o primeiro jogo Sabotage, The Messenger, que se passa milhares de anos depois no mesmo lugar. Será interessante ver como o DLC preenche essa lacuna; Sem estragar as coisas, já existem muitas coisas que unem os dois jogos, mas parece que vai dar um passo adiante.

De qualquer forma, você está animado para mais Sea of ​​Stars no futuro? Cronometre seus acertos na seção de comentários abaixo.