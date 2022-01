O Telescópio Webb lançou com sucesso um escudo solar do tamanho de uma quadra de tênis

Telescópio Espacial James Webb, que Lançado no dia de Natal , concluiu com sucesso a implantação de seu quebra-sol de 70 pés (21 m) na terça-feira. Este importante marco é uma das muitas coisas que devem acontecer para que o observatório da NASA funcione adequadamente no espaço, e ter alcançado isso foi um grande alívio para a equipe de Webb.

“A abertura do protetor solar para o espaço é um marco incrível e crítico para o sucesso da missão”, disse Gregory L. Robinson, gerente de programa da Web na sede da NASA, em um comunicado. “Milhares de peças tiveram que trabalhar meticulosamente para que essa maravilha da engenharia se desdobrasse totalmente. A equipe realizou uma façanha ousada com a complexidade dessa implantação – uma das tarefas mais ousadas até hoje para Webb.”

É uma das mais difíceis implantações de espaçonaves que a NASA já tentou, de acordo com a agência.

Uma pala de sol superdimensionada de cinco camadas protegerá o espelho gigante e os instrumentos de Webb do calor do sol. O espelho e os instrumentos devem ser mantidos a uma temperatura extremamente fria de menos 370 graus Fahrenheit (menos 188 graus Celsius) para que seja possível observar o universo conforme projetado. Cada uma das cinco folhas é tão fina quanto um fio de cabelo humano e revestida com metal reflexivo.

Quando Webb foi lançado, o pára-sol dobrou-se para caber no foguete Ariane 5, que transportou o telescópio para o espaço. A operação de oito dias para afrouxar e apertar o escudo protetor começou em 28 de dezembro. Isso envolveu a abertura da estrutura de suporte do escudo por um período de vários dias antes que cada camada começasse a ser esticada ou esticada.

A quinta camada do protetor solar foi apertada e presa no lugar terça-feira às 11h59 ET.

No geral, todo o processo, que era controlado por equipes no terreno, envolveu a movimentação perfeita e coordenada de centenas de mecanismos de liberação, dobradiças, atuadores de serra, polias e cabos.

“A fase de tensionamento do filme para implantação de sunvisor é particularmente desafiadora porque há interações complexas entre as estruturas, mecanismos de tensão, cabos e membranas”, disse James Cooper, diretor do Web Shield da NASA, que tem sede no Goddard Space Flight Center, em um declaração. . “Esta foi a parte mais difícil dos testes na Terra, então é ótimo que as coisas estejam indo bem hoje.”

As equipes trabalham em turnos de 12 horas para garantir que tudo corra bem com as implantações de Webb.

Com o protetor solar instalado com sucesso, o gerente de projeto da Webb Bill Ochs disse que o telescópio superou uma probabilidade de 70% a 75% de mais de 300 falhas de ponto único que poderiam prejudicar sua capacidade de operação.

Jim Flynn, gerente do Sunshield da Northrop Grumman, principal contratante da NASA para Webb, disse em um comunicado.

O telescópio tem a capacidade de olhar para trás no tempo, usando observações infravermelhas para revelar aspectos não vistos de outra forma e olhar mais fundo no universo do que nunca.

“Esta é a primeira vez que alguém tenta colocar um telescópio deste tamanho no espaço”, disse Thomas Zurbuchen, administrador associado do Diretório de Missões Científicas da NASA, em um comunicado. “Webb exigia não apenas uma montagem cuidadosa, mas também difusões precisas. O sucesso de sua publicação mais desafiadora – o protetor solar – é um testemunho incrível da engenhosidade humana e habilidade de engenharia que permitirá que Webb alcance seus objetivos científicos.”

O que virá a seguir

Espera-se que Webb leve cerca de 29 dias para alcançar sua órbita pretendida a um milhão de milhas da Terra, com outras etapas importantes ao longo do caminho – e isso inclui outro grande desafio no final desta semana: abrir o espelho do telescópio.

O espelho pode estender-se por 21 pés e 4 polegadas (6,5 metros) – um comprimento enorme que permite coletar mais luz de objetos quando o telescópio está no espaço. Quanto mais luz o espelho pode coletar, mais detalhes o telescópio pode observar.

É o maior espelho que a NASA já construiu, mas seu tamanho criou um problema único. O espelho era grande demais para um míssil. Os engenheiros projetaram o telescópio como uma série de peças móveis que poderiam dobrar origami e caber em um espaço de lançamento de 5 metros.

Esta é a próxima série de etapas cruciais de Webb – garantir que os 18 segmentos de espelho banhados a ouro hexagonais abram e fechem. Todas essas etapas A previsão é que seja concluído até o final desta semana.

Finalmente, Webb fará outra modificação de trajetória para se inserir em uma órbita além da lua.

Enquanto isso leva 29 dias, o telescópio passará por um período de operação no espaço de cerca de cinco meses e meio, que inclui resfriamento, alinhamento e calibração de seus instrumentos. Todas as ferramentas também passarão por um processo de logout para ver como funcionam.

O Webb começará a coletar os dados e suas primeiras imagens ainda em 2022, com lançamento previsto para junho ou julho, mudando para sempre a forma como vemos e entendemos o universo.