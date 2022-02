O Telescópio Webb atinge um marco importante: toda a sua luz em um só lugar

Hoje NASA Compartilhar uma foto Observando que ele completou com sucesso a fase de alinhamento de imagem do comissionamento do Telescópio Espacial James Webb. O espelho primário do Webb consiste em 18 segmentos individuais e, na atualização de hoje, todos esses segmentos estão alinhados para que uma estrela apareça como um único objeto. Embora ainda haja muitas etapas de foco necessárias, o caminho para operar o telescópio permanece mais curto.

Imediatamente após o lançamento, o foco estava em expor todas as partes do telescópio que precisavam ser transportadas em uma configuração compacta para caber no veículo de lançamento. Esse processo envolveu reorientar e ampliar o espelho primário, abaixar o espelho secundário no lugar e estender um protetor solar de várias camadas que ajuda a manter o dispositivo de imagem frio.

Para surpresa e felicidade de muitas pessoas, este As coisas correram incrivelmente bem. Desde então, o foco mudou para… bem, o foco. O espelho Webb básico consiste em 18 espelhos separados em uma matriz hexagonal, cada um dos quais pode ser controlado individualmente. Inicialmente, quando o espelho foi aberto pela primeira vez, esses esfregaços produziram 18 esfregaços individuais espalhados pelo espelho secundário.

Publicidades

No início deste mês, porém, foram feitos ajustes nos espelhos Criar uma matriz hexadecimal Das manchas que repetiam a disposição dos segmentos do espelho primário. O anúncio de hoje viu as peças mudarem para que cada swab fosse parcialmente focado e movido para o centro do espelho secundário. Resultados? A estrela que está sendo fotografada para este processo é agora um único ponto no centro do campo de visão do telescópio.

A NASA ainda não terminou, no entanto. Mesmo que todas as imagens estejam no mesmo lugar, elas são simplesmente sobrepostas ali. O objetivo final é fazer com que os clipes se comportem como um único espelho, o que requer foco mais preciso. Para fazer isso, os engenheiros irão imaginar os espectros de luz, procurando mudanças sutis nas posições da imagem em diferentes comprimentos de onda. A partir dele, é possível descobrir como os retrovisores devem ser deslocados para ajustar os segmentos dos retrovisores.