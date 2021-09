O Telescópio Espacial James Webb obtém uma data de lançamento

NASA planejando lançar Telescópio espacial James Webb em órbita em 18 de dezembro de 2021, para servir como o primeiro observatório do espaço profundo na próxima década.

A agência definiu uma nova meta de data de lançamento em coordenação com a Arianespace depois que Webb concluiu recentemente com sucesso o rigoroso regime de testes – um importante ponto de virada da missão. A nova data também vem depois que a Arianespace lançou com sucesso o foguete Ariane 5 no final de julho e definiu uma data de lançamento antes de Webb. O lançamento de julho foi o primeiro do Ariane 5 desde agosto de 2020.

Webb, um programa internacional liderado pela NASA com seus parceiros ESA (Agência Espacial Europeia) e a Agência Espacial Canadense, será lançado a bordo do Ariane 5 do espaçoporto europeu na Guiana Francesa na costa nordeste da América do Sul. A ESA fornece o Ariane 5.

O telescópio espacial altamente complexo está atualmente em sua configuração final de armazenamento nas instalações da Northrop Grumman em Redondo Beach, Califórnia.

“Webb é uma missão exemplar que exemplifica a perseverança”, disse Gregory L. Robinson, gerente do programa Webb na sede da NASA em Washington. “Fui inspirado por nossa equipe dedicada e parcerias globais que tornaram esse esforço incrível possível. Juntos, superamos obstáculos técnicos ao longo do caminho, bem como desafios durante a pandemia de coronavírus. Também sou grato pelo apoio constante do Congresso. Agora que temos nosso observatório e mísseis prontos para o lançamento, estou ansioso para o grande dia e a incrível ciência que virá. ”

A equipe de Webb está se preparando para os embarques, durante os quais o observatório passará pelos procedimentos finais de fechamento e embalagem para sua jornada até o local de lançamento. Os principais componentes do foguete Ariane 5 que levará Webb ao espaço chegaram em segurança a Kourou, na Guiana Francesa, vindos da Europa.

A tecnologia revolucionária do Telescópio Webb explorará todos os estágios da história cósmica – de dentro de nosso sistema solar às galáxias observáveis ​​mais distantes no início do universo, e tudo mais. Webb revelará novas e inesperadas descobertas e ajudará a humanidade a compreender as origens do universo e nosso lugar nele.