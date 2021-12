O Telescópio Espacial James Webb iniciou uma implantação crítica do Escudo Solar

No início desta tarde, a equipe de operações da missão Webb terminou de implantar a primeira das duas estruturas que contêm o componente mais complexo e imprevisível do Webb: o protetor solar.

As estruturas – chamadas de estruturas padronizadas dos painéis frontal e traseiro – contêm as cinco películas de proteção solar cuidadosamente dobradas, bem como os cabos, roldanas e mecanismos de liberação que constituem a cortina solar de Webb. A equipe concluiu a implantação do palete direto por volta das 13h21 EDT, após iniciar toda a operação cerca de quatro horas antes. A equipe agora passará para uma implantação de palete traseira.

A implantação avançada do palete exigiu várias horas da equipe de operações da missão percorrendo cuidadosamente dezenas de etapas – apenas uma das quais foi a implantação real movida a motor para mover o palete do local de armazenamento para o estado implantado. Abaixar o palete frontal também marca a primeira vez que este chassi executou esse movimento desde que passou por testes finais de detecção e implantação em dezembro de 2020 no Northrop Grumman Space Park em Redondo Beach, Califórnia.

A implantação das estruturas da plataforma começa o que serão pelo menos mais cinco dias de etapas necessárias para implantar o sunvisor – um processo que determinará, em última instância, a capacidade da missão de ser bem-sucedida. Se não houvesse um escudo solar para manter o telescópio e os instrumentos de Webb tão frios, Webb não seria capaz de observar o universo da maneira como ele foi projetado.

instruções – mostrado aqui – Ele continuará depois de hoje expandindo a montagem da torre desdobrável, seguido pela liberação das tampas das palas de sol, estendendo as barreiras e, finalmente, apertando as cinco camadas Kapton da própria pala de sol.

Como a implantação do Escudo Solar será uma das implantações de espaçonaves mais desafiadoras NASA Desde então, a equipe de operações da missão incorporou flexibilidade ao cronograma planejado, de modo que o cronograma e até mesmo a sequência das próximas etapas podem ser alterados nos próximos dias.