O técnico interino do Manchester United, Michael Carrick, está deixando o clube imediatamente com a aproximação da era Rangnick

Michael Carrick, gerente interino do Manchester United, anunciou sua saída do clube com efeito imediato. Matthew Peters / Manchester United via Getty Images

O Manchester United anunciou que Michael Carrick decidiu deixar o Manchester United após sua gestão interina.

O United divulgou um comunicado minutos após o apito final, após a vitória por 3-2 sobre o Arsenal, revelando que Carrick havia decidido renunciar ao cargo de treinador titular e deixaria o clube imediatamente. Assistindo das arquibancadas, Ralph Rangnick assumirá o comando na sexta-feira até o final da temporada.

“Minha passagem por este clube maravilhoso sempre será os melhores anos da minha carreira”, disse Carrick. “Quando assinei pela primeira vez, há 15 anos, nunca, em meus sonhos mais loucos, poderia imaginar ganhar tantos títulos e certamente nunca esquecerei as memórias maravilhosas como jogador e como membro da comissão técnica.

“No entanto, depois de muito pensar e refletir, decidi que é o momento certo para deixar o clube. Quero deixar registrado meu agradecimento a todos os jogadores e principalmente ao staff dos bastidores, que trabalham longas horas com um grupo tão maravilhoso de pessoas tem sido um verdadeiro prazer e tem sido um verdadeiro prazer.Fiz algumas amizades duradouras.

“Eu sou, e sempre serei, um torcedor do Manchester United e irei assistir a tantos jogos quanto possível. Gostaria de desejar ao Ralph, à equipe, aos jogadores e aos torcedores as maiores felicidades para o futuro e estou ansioso para estar no as arquibancadas e apoiando os meninos como torcedor. ”

Carrick assumiu o cargo de técnico interino após a demissão de Ole Gunnar Solskjaer em 21 de novembro. Em suas três partidas no cargo, ele levou o United a vitórias sobre o Villarreal e Arsenal e um empate contra o Chelsea.

“Ele acabou de falar conosco no vestiário, um vestiário realmente emocionante, porque ele tem sido uma grande parte deste clube por tantos anos como jogador, mas também como treinador”, disse o capitão do United. Harry Maguire Ele disse após a partida. “Ele foi um grande jogador deste clube, uma lenda do clube, ganhou tudo no clube e foi um grande servidor a nível do seu treinador.

“Ele é um cara muito simpático, todos os meninos o respeitam e ele tem sido ótimo com todos nós. Vamos sentir falta dele, é claro que vamos, e lhe desejamos tudo de bom para o futuro.”

Carrick, que trabalhou como treinador com Solskjaer e José Mourinho depois que sua carreira como jogador terminou em 2018, foi o último a deixar o campo após a vitória sobre o Arsenal, passando um tempo elogiando Stretford End.

O diretor de futebol, John Murtaug, acrescentou: “Michael parte com sinceros agradecimentos e os melhores votos de todos no Manchester United, após 15 anos de serviços excelentes ao clube como jogador e treinador. Embora estejamos tristes por sua morte, nós o respeitamos e desejamos o melhor . Ele entende a decisão de Michael. “

“Ele sempre será conhecido como um dos melhores meio-campistas da história do Manchester United e, mais recentemente, como um excelente treinador que trabalhou incansavelmente com dois treinadores para ajudar a desenvolver o time forte que Ralph vai comandar agora. Estamos gratos pela consistência liderança que Michael mostrou durante este período de transição. O treinador, e embora agora esteja se afastando do envolvimento diário, ele sempre será saudado mais uma vez como uma lenda do clube. “