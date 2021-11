O sucesso dos mestres portugueses é fundamental para restaurar o turismo de qualidade

Parabéns pelo sucesso do PGA European Tour, dos Masters de Portugal do Turismo de Portugal, Federação Portuguesa de Golfe, Dom Pedro Golf, CNIG e Algarve, que se realiza pela 15ª vez no Victoria Course em Vilamoura – o único evento europeu do tour. Sempre acontece em um lugar.

Este sucesso coincide com o renascimento do jogo de golfe, que, como alternativa desportiva saudável e segura, diminuiu ligeiramente em muitos países.

O campo de golfe original foi projetado por Arnold Palmer, que levou ao grande desenvolvimento do jogo de golfe nos Estados Unidos e em todo o mundo nos últimos 50 anos.

Este campo é agradável e desafiador para jogadores de todos os níveis de habilidade e é definitivamente uma das opções dos membros do European Tour. Mas tem um elemento português extraordinário: a cozinha de Bernardo Sousa Gudinho foi saudada pelos jogadores como a melhor de todo o circuito europeu.

A vitória do jogador de golfe belga sobre um francês atrai o crescente mercado turístico e residencial em Portugal.

A presença de 24 mil adeptos, na sua maioria estrangeiros residentes no Algarve, é mais do que o dobro do número de golfistas inscritos na Federação Portuguesa.

Venho anunciando há muitos anos a necessidade de um programa de treinamento de atletas coordenado pela federação, com a participação de instituições esportivas oficiais, escolas e universidades, instituições oficiais (como os três ramos militares) e grandes organizações. Os campos de golfe são utilizados aos fins-de-semana, especialmente em Lisboa e no Porto, visto que a maioria dos portugueses joga golfe aos fins-de-semana.

Somos um país europeu com menos jogadores nacionais por campo, incluindo países do Leste Europeu que não tinham um único campo de golfe na época da queda do regime comunista na União Soviética. Além disso, os cursos do norte da Europa estarão fechados no inverno devido ao clima.

Em especial, felicito o Turismo de Portugal pela atribuição dos prémios monetários necessários para atrair jogadores de qualidade e patrocinadores liderados pela Rolex.

Por Andre Jordan

Andre Jordan foi um dos fundadores do conceito de turismo de golfe de luxo em Portugal.