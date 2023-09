O Starfield contém uma mensagem secreta sobre o meio ambiente

Visite o terreno em Campo Estelar É um regresso a casa bastante triste. Desembarquei na Flórida e não se parece com o estado que conheço. Em vez de oceano aberto, manguezais sinuosos e vegetação tropical exuberante, o deserto cobre a terra até onde a vista alcança. Eu, o xenobiólogo, examino o planeta e vejo que não sobrou nenhuma planta ou animal; Restam apenas os minerais básicos da Terra. O planeta é literalmente uma casca do que era antes.

O estado sombrio do terreno não é nenhuma surpresa no jogo. Antes de ir ao nosso sistema solar ou ver o planeta num mapa, um homem numa cabine num planeta mais próspero disse-me que as pessoas estavam a fazer o seu melhor para evitar o sistema e que ninguém queria viver lá. O único planeta ocupado no sistema solar é Marte, e seus habitantes vivem em instalações industriais completamente fechadas e fechadas, como peixes embalados em uma lata empoeirada. Marte é claramente melhor do que tentar estabelecer-se na Terra, e posso perceber porquê.

À medida que uso minha nave espacial para saltar rapidamente de continente em continente, a paisagem parece árida. Para poder andar, preciso estar totalmente vestido porque não há mais oxigênio. Embora eu perceba que poucas ruínas resistiram à devastação, cada continente parece tão desolado quanto o seguinte, mais ou menos. Se eu tiver sorte, posso encontrar o local da queda de um meteorito ou algumas planícies lamacentas, mas geralmente é apenas poeira e sujeira.

Imagem: Bethesda Game Studios/Bethesda Softworks via Polygon

Campo Estelar Acontece no ano 2330. Durante o jogo, os jogadores aprendem que a magnetosfera da Terra entrou em colapso após a invenção do impulso gravitacional, uma tecnologia que permite que naves espaciais viajem mais rápido que a luz. Após o colapso da Terra, várias nações se unem para iniciar uma evacuação em massa do planeta. No mundo do jogo, os humanos estão espalhados por todo o universo, muitos deles vivendo no planeta Jamieson, rico em oxigênio.

O tropo da Terra inabitável é bastante comum na ficção científica. em Doutor quem, a data futura prevê uma evacuação em massa da Terra após explosões solares. em Jornada nas Estrelas: DescobertaO povo de Terralysium acredita que são os únicos humanos que restam no universo, e… Jornada nas Estrelas: Empresa Acontece em uma linha do tempo alternativa onde os Xindi destruíram a Terra. Filme de terror de ficção científica de 2001 Jasão x Mostra uma turma de estudantes universitários em uma viagem de campo a uma Terra devastada.

A destruição da Terra transmite uma mensagem poderosa às histórias de ficção científica, e por boas razões. Os mundos ficcionais podem explorar temas políticos e sociais proeminentes, relevantes para a época em que foram escritos. A ficção científica, no seu melhor, tende frequentemente a ser profética e enraizada numa compreensão profunda das questões sociais actuais, como as alterações climáticas e o impacto da indústria humana. Trazendo os fatos de volta à Terra como a conhecemos no ano de 2023, e Campo EstelarAs mensagens dos ambientalistas neste livro são tão importantes quanto qualquer outra.

2023 pareceu ser um período chave para acompanhar as alterações climáticas e os seus impactos. Em julho, A Terra viveu o mês mais quente já registradocom períodos mais quentes no futuro, e também as águas oceânicas Atingiu temperaturas recordes. Relatório estendido de Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas Ele disse que a terra É provável que exceda um limiar crítico para o aquecimento global Durante a próxima década, se os governos não tomarem medidas rigorosas.

Mesmo dado o estado atual do nosso ambiente real na Terra, existem muitos impactos ambientais potenciais das ações dos jogadores Campo Estelar Não exatamente na frente e no centro. A invenção do impulso gravitacional pode ter destruído a Terra, mas meu foguete reabastecerá indefinidamente sem consequências, e estou livre para explorar os planetas em busca de quaisquer recursos ou coisas que eu quiser. No entanto, o jogo alerta você com mensagens ocultas quando os jogadores alcançam a missão principal da campanha para visitar a Terra. Nestes momentos, Campo Estelar Permite-nos imaginar um futuro onde a humanidade deu o maior salto tecnológico possível – mas não salvou a Terra. Você o destruiu.

