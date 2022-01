O sotaque britânico de Oscar Isaac em Cavaleiro da Lua fala a Internet – The Hollywood Reporter

“Acho que estou perdendo.”

O primeiro trailer da série Disney + Cavaleiro da Lua caiu segunda-feira à noite Como tudo que vem dele Estúdios MarvelShow parece ótimo e legal. Entre as reações positivas ao trailer, as redes sociais vêm excluindo as estrelas Oscar IsaacSotaque britânico.

Ostensivamente retratando um Stephen Grant assombrado que não consegue distinguir entre “acordar a vida e os sonhos”, é o sotaque londrino de Isaac que provavelmente está no sudeste, talvez em qualquer lugar, que distrai o suficiente para que ele se torne um ponto de discussão no Twitter, mais do que Excelente Ethan peruca Hawke. No entanto, não há como negar que ambos os atores abraçam o caos.

As piadas do Twitter compararam a tentativa de Isaac ao famoso sotaque de Don Cheadle em oceano Franquia e Dick Van Dyck em Mary PoppinsOs padrões de ouro nos dialetos britânicos sempre foram considerados ruins.

Resumindo algumas das reações, Um usuário escreveu no Twitter, “O sotaque de Oscar Isaac no trailer de #MoonKnight é literalmente como ‘ello guvna wot are you dewin?! “

Isaac interpreta Mark Spector na série Disney + baseada em quadrinhos modernos, que retrata a luta do personagem com o transtorno dissociativo de identidade (uma possível explicação para o sotaque britânico em que o personagem alterna entre os personagens). Cavaleiro da Lua Fundo central do Egito moderno e antigo.

ex-ator Ele disse da série, “Estamos fazendo algo completamente diferente, e não segue a mesma… a lógica do que os filmes de super-heróis fazem.”

Hook interpreta o vilão, inspirado em David Koresh, o líder da seita faraônica de David que morreu no Cerco de Waco em 1993.

Academia Guarda-chuvaJeremy Slater é o roteirista principal de Mohamed Diab, o diretor por trás do drama de Cannes choqueE Orientação A série de seis episódios estrelada por Justin Benson e Aaron Moorhead.

Veja algumas reações ao sotaque de Isaac abaixo.

Então, sobre o doce sotaque de Oscar Isaac… Stephen Grant é uma das identidades alternativas de Mark Spector que ele criou como parte do transtorno dissociativo de identidade – então talvez seja esse o raciocínio por trás disso. #Cavaleiro da Lua 🌙