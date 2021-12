O sobrevôo de Juno revela novas imagens impressionantes de Júpiter e os sons de sua lua, Ganimedes

A missão Juno da NASA, que começou a orbitar Júpiter em julho de 2016, recentemente fez seu 38º sobrevoo do gigante gasoso. A missão foi estendida no início deste ano, com a adição de um sobrevoo da lua de Júpiter, Ganimedes, em junho.

Dados e imagens desses aviões reescrevem tudo o que sabemos sobre Júpiter, disse Scott Bolton, principal investigador da Juno no Southwest Research Institute em San Antonio, durante um briefing na reunião da American Geophysical Union em Nova Orleans na sexta-feira.

Lá, Bolton revelou 50 segundos de som criado quando Juno voou perto de Ganimedes durante o verão. O clipe de som da lua foi gerado por ondas de rádio elétricas e magnéticas geradas pelo campo magnético do planeta e captadas pelo instrumento Waves da espaçonave, projetado para detectar essas ondas. Parece uma trilha sonora da era espacial 3D.

“Esta trilha sonora é selvagem o suficiente para fazer você se sentir como se estivesse navegando enquanto Juno passa por Ganimedes pela primeira vez em mais de duas décadas”, disse Bolton. “Se você ouvir com atenção, poderá ouvir a mudança repentina de frequências mais altas em torno do ponto médio da gravação, o que representa a entrada em uma região diferente na magnetosfera de Ganimedes.”

A equipe Juno continua analisando os dados do sobrevôo de Ganimedes. Na época, Juno estava a cerca de 645 milhas (1.038 quilômetros) da superfície da lua e se movia a 41.600 milhas por hora (67.000 quilômetros por hora).

“É provável que a mudança na frequência logo após a abordagem mais próxima se deva à transição do lado noturno para o diurno em Ganimedes”, disse William Court, co-investigador principal do instrumento Waves, baseado na Universidade de Iowa em Iowa. cidade, em comunicado.

A equipe também compartilhou novas imagens impressionantes que parecem vistas artísticas da atmosfera turbulenta de Júpiter.

“Você pode ver como Júpiter é lindo”, disse Bolton. “É realmente uma pintura de um artista. É quase como uma pintura de Van Gogh. Você vê esses redemoinhos maravilhosos e nuvens rodopiantes de cores diferentes.”

Isso é visualmente deslumbrante Fotos servem Ajudando os cientistas a entender melhor Júpiter e seus muitos mistérios. Fotos de furacões nos pólos de Júpiter intrigaram Lia Siegelman, uma cientista que trabalha com a equipe de Juno que costuma estudar os oceanos da Terra. Ela viu paralelos entre a dinâmica da atmosfera de Júpiter e os redemoinhos nos oceanos da Terra.

Siegelman, um oceanógrafo físico e pós-doutorado no Scripps Institute of Oceanography da Universidade da Califórnia, em San Diego, disse em um comunicado.

Isso é particularmente evidente em imagens de satélite de alta resolução de redemoinhos nos oceanos da Terra, reveladas por florescências de plâncton que atuam como rastreadores de fluxo.

Mapeando o campo magnético de Júpiter

Dados de Juno também ajudam os cientistas a mapear o campo magnético de Júpiter, incluindo a Grande Mancha Azul. Esta região é uma anomalia magnética localizada no equador de Júpiter – não deve ser confundida com a Grande Mancha Vermelha, uma tempestade atmosférica que persistiu por séculos ao sul do equador.

Desde a chegada de Juno a Júpiter, a equipe viu uma mudança no campo magnético de Júpiter. A Grande Mancha Azul move-se para o leste cerca de 2 polegadas (5,1 cm) por segundo e ele orbitará o planeta em 350 anos.

Enquanto isso, a Grande Mancha Vermelha está se movendo para o oeste e cruzará a linha de chegada mais rápido, em cerca de 4,5 anos.

Mas a Grande Mancha Azul está sendo quebrada pelas correntes de jato de Júpiter, dando-lhe uma aparência listrada. Esse padrão visível diz aos cientistas que esses ventos se estendem muito mais fundo no interior do planeta gasoso.

O mapa do campo magnético de Júpiter, gerado pelos dados do Juno, revelou que o movimento do dínamo do planeta, que cria o campo magnético de dentro de Júpiter, se origina do hidrogênio metálico sob uma camada de “chuva de hélio”.

Juno também foi capaz de dar uma olhada no anel de poeira muito tênue ao redor de Júpiter de dentro do anel. Esta poeira é na verdade composta por duas das pequenas luas do planeta, Metis e Adrastea. As observações permitiram aos pesquisadores ver parte da constelação de Perseus de uma perspectiva planetária diferente.

“É incrível poder olhar para essas constelações familiares de uma espaçonave a meio bilhão de milhas de distância”, disse Heidi Becker, principal investigadora do Juno Stellar Reference Module do Jet Propulsion Laboratory da NASA em Pasadena, Califórnia, em um comunicado. .

“Mas tudo parece quase igual quando os apreciamos em nosso próprio quintal aqui na Terra. É um lembrete incrível de como somos pequenos e de quanto ainda há para explorar.”