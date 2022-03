O rublo cai acentuadamente com a mordida das sanções, enviando russos aos bancos

Moscou (AFP) – Os russos comuns enfrentaram a perspectiva de aumento de preços e redução de viagens ao exterior devido às sanções ocidentais pela invasão da Ucrânia. Isso fez com que o rublo despencasse, fazendo com que pessoas inquietas fizessem filas em bancos e caixas eletrônicos na segunda-feira em um país que viu mais de um desastre monetário na era pós-soviética.

A moeda russa caiu cerca de 30% Em relação ao dólar dos EUA, depois que os países ocidentais anunciaram medidas para bloquear alguns bancos russos do sistema internacional de pagamentos SWIFT e restringir o uso da Rússia de suas enormes reservas cambiais. A taxa de câmbio depois recuperou força após um movimento rápido do Banco Central da Rússia.

Mas a pressão econômica ficou mais forte quando os Estados Unidos anunciaram mais sanções na segunda-feira para paralisar quaisquer ativos do Banco Central da Rússia nos Estados Unidos ou detidos por americanos. O governo Biden estimou que a medida poderia afetar “centenas de bilhões de dólares” de financiamento russo.

Autoridades do governo Biden disseram que Alemanha, França, Reino Unido, Itália, Japão, União Europeia e outros países se juntarão aos Estados Unidos para atacar o Banco Central da Rússia.

Tyler Kostra, professor associado de política e relações internacionais da Universidade de Nottingham, disse que não conseguia se lembrar de um exemplo semelhante do passado de uma economia sendo abalada por sanções globais.

“Este Ocidente está causando uma crise cambial para a Rússia”, disse Kostra, que estuda sanções econômicas.

Os russos, preocupados com o fato de as sanções causarem um duro golpe na economia, estão migrando para bancos e caixas eletrônicos há dias, com relatos nas mídias sociais de longas filas e máquinas se esgotando. Pessoas em alguns países da Europa Central também correram para retirar dinheiro de subsidiárias do Sberbank estatal na Rússia Depois de ser submetido a sanções internacionais.

A Administração de Transportes Públicos de Moscou alertou os moradores da cidade no fim de semana que eles podem enfrentar problemas ao usar o Apple Pay, Google Pay e Samsung Pay para pagar tarifas porque o VTB, um dos bancos russos que enfrenta multas, lida com pagamentos com cartão nos metrôs, ônibus e bondes de Moscou. .

Economistas e analistas disseram que uma forte desvalorização do rublo significará uma diminuição no padrão de vida do cidadão russo médio. Os russos ainda dependem de muitos produtos importados e os preços desses itens, como iPhones e PlayStations, provavelmente aumentarão. Viajar para o exterior se tornará mais caro porque os rublos compram menos moeda no exterior. A turbulência econômica mais profunda ocorrerá nas próximas semanas se choques de preços e problemas na cadeia de suprimentos fizerem com que as fábricas russas fechem devido à menor demanda.

“Esta economia vai se espalhar muito rapidamente”, disse David Feldman, professor de economia da William & Mary, na Virgínia. Qualquer coisa que seja importada verá o custo local aumentar na moeda. E a única maneira de pará-lo é fornecer um grande apoio.”

Kostra disse que a Rússia passou a produzir muitos bens internamente, incluindo a maioria dos alimentos, para proteger a economia das sanções. Ele previu que algumas frutas, por exemplo, que não poderiam ser cultivadas na Rússia “de repente ficarão muito mais caras”.

Kostra disse que a eletrônica seria um ponto problemático, já que computadores e telefones celulares teriam que ser importados e o custo aumentaria. Mesmo serviços estrangeiros como o Netflix podem custar mais, embora essa empresa possa baixar seus preços para que os russos ainda possam comprá-los.

O governo russo terá que intervir para apoiar indústrias, bancos e setores econômicos em declínio, mas sem acesso a moedas fortes como o dólar americano e o euro, pode ter que recorrer à impressão de mais rublos. É um movimento que pode rapidamente se transformar em hiperinflação.

A queda do rublo trouxe de volta lembranças de crises anteriores. A moeda perdeu muito de seu valor no início dos anos 1990 após o fim da União Soviética, com a inflação e a perda de valor levando o governo a se livrar de três zeros das moedas de rublo em 1997. Depois vieram mais quedas após a crise financeira de 1998 em que muitos depositantes perderam suas economias e outra queda em 2014 devido aos baixos preços do petróleo e sanções impostas depois que a Rússia tomou a Crimeia da Ucrânia.

O Banco Central da Rússia agiu imediatamente para tentar conter o declínio do rublo. Ele elevou a taxa básica acentuadamente em uma tentativa desesperada de sustentar a moeda e evitar uma corrida aos bancos. Ele também disse que a Bolsa de Valores de Moscou permanecerá fechada na segunda-feira.

O banco elevou sua taxa de juros de referência para 20% de 9,5%. Isso ocorreu após uma decisão ocidental no domingo de congelar as reservas de moeda forte da Rússia É um movimento sem precedentes que pode ter consequências graves para a estabilidade financeira do país.

Não ficou claro exatamente qual parte prejudicaria a pilha de moeda forte da Rússia, estimada em US$ 640 bilhões, parte da qual é mantida fora da Rússia. Autoridades europeias disseram que pelo menos metade seria afetada.

Isso aumentou significativamente a pressão sobre o rublo, minando a capacidade das autoridades financeiras de apoiá-lo usando reservas para comprar rublos.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, descreveu as sanções, que incluem o congelamento das reservas de moeda forte da Rússia, como “pesadas”, mas disse na segunda-feira que “a Rússia tem as capacidades necessárias para compensar os danos”.

As medidas tomadas para sustentar o rublo são dolorosas porque o aumento das taxas de juros pode sufocar o crescimento ao tornar mais caro o acesso das empresas ao crédito. Koskra disse que os russos que tomaram dinheiro emprestado, como proprietários de imóveis com hipotecas ou empresários que fizeram empréstimos, também podem ser prejudicados pela decisão do banco central de dobrar as taxas de juros.

O banco central ordenou outras medidas para ajudar os bancos a lidar com a crise, injetando mais liquidez no sistema financeiro e aliviando as restrições às operações bancárias. Ao mesmo tempo, impediu temporariamente que não residentes vendessem obrigações governamentais para ajudar a aliviar a pressão sobre o rublo de investidores estrangeiros em pânico que tentavam ganhar dinheiro com esses investimentos.

O rublo caiu cerca de 30% em relação ao dólar norte-americano na segunda-feira, mas se estabilizou após a ação do banco central. Anteriormente, foi negociado em uma baixa recorde de 105,27 por dólar, abaixo dos cerca de 84 por dólar na sexta-feira, antes de se recuperar para 94,43.

As sanções anunciadas na semana passada levaram a moeda russa ao seu nível mais baixo em relação ao dólar da história.

___

Sweet contribuiu de Nova York e McHugh de Frankfurt, Alemanha. Os repórteres da Associated Press Kelvin Chan contribuíram em Londres e Daria Litvinova em Moscou.